Desde este viernes 7 de agosto, la actividad en la Liga 1 del fútbol peruano regresará. Es más, ya se conoce la programación oficial de los diez partidos que se verán en la séptima jornada del Torneo Apertura.

Los 20 equipos que conforman la Liga 1 continúan con los trabajos respectivos, ya con los grupos completos, para llegar de la mejor forma al campeonato. Recordemos que el certamen fue interrumpido en la sexta fecha, debido a la amenaza por la coronavirus.

Universitario de Deportes y Academia Cantolao serán los protagonistas del primer encuentro de reinicio de la Liga 1. Ambos conjuntos se verán las caras el viernes 7 de agosto, en el Estadio Nacional, desde las 18:00 horas (hora peruana).

Un día después, habrá cuatro cotejos: Carlos Stein vs. Cusco FC, San Martín vs. Deportivo Municipal, Deportivo Llacuabamba vs. Ayacucho FC y, de fondo, Sport Boys medirá fuerzas con Sporting Cristal, en el Estadio Alejandro Villanueva.

El domingo será el turno del líder Alianza Universidad, que chocará con Carlos A. Mannucci, en el Estadio Alberto Gallardo. Alianza Lima, por su parte, rivalizará con Binacional. El Cienciano vs. Atlético Grau y César Vallejo vs. Melgar serán las dos otras contiendas del domingo.

Para finalizar la jornada, Sport Huancayo se enfrentará a UTC, el lunes. Vale decir que todos los partidos de la Liga 1 se decidió que se jueguen en Lima, por lo que en los próximos días los clubes de provincia deberán empezar a arribar a la capital.

