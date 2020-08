Luis Guadalupe o, simplemente el “Cuto”, es un exfutbolista muy vinculado con Universitario de Deportes. Formado en el cuadro crema y tricampeón con los merengues, recuerda su paso por la “U” con cariño y nostalgia. Además, habla del aniversario que se viene, su amigo José Luis Carranza y del proyecto “EmbajadUr Crema”, que busca reunir fondos para cancelar la millonaria deuda del club antes del 2024.

COMENZÓ AGOSTO, UN MES ESPECIAL PARA EL HINCHA DE LA “U”...

Sí, son 96 años y para uno es algo muy especial, por el pasado que uno tiene con la institución, los buenos recuerdos. Siempre con una gratitud enorme a un club que me dio todo.

¿JUGAR EN UNIVERSITARIO FUE DE LO MEJOR QUE TE PASÓ?

Sí, definitivamente. Llegar a un equipo grande desde muy chico, haber visto desfilar a muchos futbolistas que son parte de la historia de Universitario y después haber compartido con ellos, para uno fue un sueño cumplido. El haber visto a la Trinchera Norte crecer con nosotros, haber logrado el tricampeonato, jugado en el Lolo Fernández. Haber sido capitán luego del “Puma”, también fue importante.

Hora de hablar del Puma Carranza...

¿HABLAR DEL “PUMA” CARRANZA ES HABLAR DE UNA LEYENDA EN LA “U”?

Cuando llegué a la “U” el “Puma” me llevó a la tienda que lo vestía e hizo que escogiera la ropa que quisiera. Siempre tenía esos detalles. El “Puma” transmitía en la cancha lo que transmitía afuera, un liderazgo positivo. Tenemos una linda amistad y hasta el día de hoy yo le sigo diciendo mi capitán. Tuve a un ídolo que siempre jugó en Universitario. La garra siempre salía a relucir por el “Puma”.

¿COSTÓ DEJAR EL LOLO FERNÁNDEZ?

Fue muy duro. El “Lolo” era todo para nosotros, éramos muy felices concentrando en el “Lolo”, nos quedábamos ahí y la familia nos iba a visitar. Vivimos momentos muy bonitos, paseábamos por las tribunas, la sala de trofeos. Para nosotros el “Lolo” era como un templo.

¿SER TRICAMPEÓN CON LA “U” TAMBIÉN MARCA?

Ese campeonato lo logramos porque éramos una familia, estaban los futbolistas indicados. Siempre estábamos unidos cuando queríamos lograr algo, el tricampeonato fue algo mágico, que a nosotros nos llena de orgullo. Para lograrlo necesitas un grupo muy fuerte.

¿QUÉ OPINIÓN TIENES DE “EMBAJADUR CREMA”?

Es un proyecto que no tengo muy claro que es lo que pretende, el tiempo dirá si están haciendo bien las cosas o no, por lo que sé es que están comprando la deuda. No estoy de acuerdo, si se quiere hacer algo se tiene que tener toda la documentación.

Sobre Rainer Torres y el Negro Galván

¿ESTÁS DE ACUERDO CON LO QUE DIJO EL “PUMA” DE LOS PROMOTORES DE ESE PROYECTO (RAINER TORRES, CARLOS GALVÁN, ETC.)?

El “Puma” está muy empapado del tema y yo también. Lo veo como “divide y reinarás”, cuando hemos logrado cosas importantes en el club es porque hemos sido todos un puño. Hubiera sido lindo si todos nos hubiéramos juntado en algún momento para el bienestar del club. Veo que están vendiendo ropa, no se si eso va a llegar a las personas que realmente lo necesiten. Respaldo totalmente lo que ha dicho el “Puma”.

