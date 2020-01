Alianza Lima | Leao Butron: “Me pareció bajo que digan que estaba encabezando la ‘camita’ a Russo” | VIDEO

Leao Butrón fue entrevistado por ATV+ previo al debut de Alianza Lima en la Liga 1 2020, el portero será nuevamente el titular en la valla íntima en un inicio de campeonato, pero este será especial porque será su última temporada. El experimentado arquero se dio un momento para recordar momentos amargos vividos durante la era de Miguel Ángel Russo en La Victoria.

‘Mucho más bajo y cobarde sentí el año pasado, cuando comenzó el 2019 yo me lesioné la rodilla y tenía que operarme. Después de haber sido dos años consecutivos mejor arquero, al comenzar el año tuve que aceptar no jugar porque tenía que operarme, estar lejos de las canchas un par de meses y encima que me digan que yo estaba encabezando la camita a Russo’, aseguró el portero de Alianza Lima durante entrevista para +Deportes de ATV.

Leao Butrón se prepara para ser el referente en el arco de Alianza Lima una vez más. “Me he puesto más en el escenario de salir campeón, porque es un sueño, todos tenemos que soñar para estar motivados”, comentó en otra parte de la entrevista.

Alianza Lima debutará en el Apertura de la Liga 1 recibiendo a Alianza Universidad en el Estadio Alejandro Villanueva, los ‘blanquiazules’ buscarán cosechar sus tres primeros puntos para iniciar con el pie derecho el campeonato 2020 del fútbol peruano.

