Alianza Lima debutará el viernes ante Alianza Universidad y Pablo Bengoechea ya vive lo que será este partido, el cual marcará el debut de los blanquiazules en la Liga 1 Movistar.

En tanto, Pablo Bengoechea aún no define el equipo que mandará ante los huanuqueños, aunque se espera que sea muy similar al que estuvo en la Noche Blanquiazul ante Millonarios.

¿Para cuándo estará al 100% Alberto Rodríguez?

“Alberto viene muy bien, no estaba previsto que el día de la presentación tenga minutos y jugó. Le vamos a ir dando minutos, no hay ninguna duda. Creemos que para marzo él ya deba estar a pleno con sus compañeros, él viene de una inactividad del año pasado, pero está entrenando muy bien. No es lo mismo entrenar que jugar por eso vamos a ver si le damos minutos de a poco. Veremos si en febrero pueda arrancar algún partido desde el inicio”

Cómo llega Alianza Lima al debut en la Liga 1, según Bengoechea

“Los futbolistas están muy bien. No hay ninguna dificultad para el día viernes. Todos están a la orden salvo Rosell que está suspendido. Por suerte todos están muy bien, en las próximas horas esperemos que todos los jugadores estén habilitados por el tema de la transferencia”

Bengoechea analiza el momento de Fuentes en la Sub 23

“Aldair Fuentes es un jugador que está acostumbrado a jugar en Alianza, tiene tres temporadas con muchos partidos en el año. Nos tiene muy contentos que esté en la selección, defendiendo a su país, porque es lo que cada futbolista más desea. Cuando vuelva se va a integrar al equipo sin ningún problema”, agregó el técnico uruguayo.

