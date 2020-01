Cuando a alguien le preguntan por Diego Chávez, automáticamente sus recuerdos lo trasladan a la temporada 2013 con Universitario, cuando de la mano de Ángel David Comizzo, el popular ‘Chaveta’ se convirtió en un gran jugador, voceado para ser llamado a la selección y con un futuro promisorio por llegar.

Escribe: Renzo Bravo de Rueda

Sin embargo, las malas amistades y decisiones, lo llevaron por otro camino, del que habla para no olvidar y recuerda para no tropezar. Siete años después de esa mítica campaña con la crema, la vida, el destino -pónganle el nombre que quiera- lo devuelven a la vida. Para Diego Chávez, ese nombres es su familia, sus hijos y su esposa, que lo ayudaron a recuperarse y aislarse de todo lo malo.

Hoy, con varios kilos menos, tiene la chance de reivindicarse con la crema en el pecho.

¿Cómo te sentiste por las palabras de Gregorio Pérez, confirmando que vas a ser jugador de la ‘U’?

Contento de que el profesor Gregorio Pérez me haya respaldado y le haya gustado todo el tiempo que he estado entrenando con el primer equipo. El profesor sabe que yo acá vine a prueba, sabe que me tenía que ganar un lugar y Dios gracias me lo gané. Mediante mi trabajo, mi esfuerzo y sacrificio traté de convencer al ‘profe’ y eso fue lo que hice.

¿Cómo así se dio la posibilidad de que entrenes en la ‘U’?

Desde mucho antes de la pretemporada yo ya sabía que iba a tener una oportunidad en la ‘U’. Se venía hablando de esa chance, que iba a venir a probarme. Sabía que tenía que aprovechar esa oportunidad. Me he venido concentrando desde el día 26 que comenzó la pretemporada. Después el equipo viajó a Argentina y yo me quedé en Campo Mar haciendo doble turno a pedido mío, para que me agarre de la mejor manera el inicio del campeonato.

¿Físicamente estás como en el 2013?

Puedo decir que sí. He bajado 13 kilos hasta hoy. Me siento bien físicamente. Mientras el equipo estaba en Argentina, yo hacía doble turno. En las mañanas los profesores me dejaron un trabajo con los jugadores del primer equipo que se quedaron. Con el profesor Eusebio hice trabajos con balón, aeróbicos, gimnasio.

¿En qué momento notaste que hacías las cosas mal?

Uno va creciendo, tiene más experiencia, ve las cosas diferente. Tuve mis hijitos, tuve mi familia, creo que ese fue mi punto de quiebre. De aprender a valorar las cosas, sabía que esta carrera es corta, entonces tengo que aprovecharla al máximo porque el tiempo pasa. El tener a mis hijos me hizo ver las cosas diferentes.

¿Qué cambiaste?

Muchas cosas. Dejé de lado mis amigos, a muchas amistades que en su momento me buscaban para salir a fiestas, me buscaban para la diversión. Creo que ahora vivo una etapa más madura. Ya sé qué es lo que quiero, sé qué es ser un profesional. De fútbol yo vivo y me debo comportar como un profesional. Todas estas cosas que me han pasado me han servido para madurar bastante.

¿Has podido conversar con Gregorio Pérez?

He conversado tres veces con el ‘profe’. Me ha dado todo su respaldo, toda su confianza. Siempre me habla, siempre me dice cómo estoy, cómo ando, que le gustaría contar conmigo en su equipo. Que también ya había hablado con la directiva para que a pedido de él yo firme contrato. A mí me pone contento eso. Ahora me toca retribuir en la cancha el día que me toque. Estoy muy agradecido con él.

Ahora Aldo Corzo va a tener una competencia en su puesto, ¿Han podido conversar de eso?

No, todavía no he tenido el placer de hablar ese tema con nadie. Pero hay una buena química, con Corzo me llevo bien. Dios mediante en el puesto va a jugar el que mejor esté. Esto es lo bonito del fútbol, va a ser una competencia sana. A mí me agarra en una etapa más madura, con más experiencia y eso me va a servir bastante para el día que me toque hacerlo de la mejor manera.

¿Sueñas con jugar la Copa Libertadores?

Todos nos hemos dado cuenta de que, no es por menospreciar al rival, somos mejor equipo quee ellos. Tenemos que ser conscientes de que el día martes tenemos que salir a ganar para poder clasificar y así, Dios mediante, me puedan inscribir y poder estar ahí también.

A nivel de juego, ¿Qué comparación puedes hacer entre Ángel Comizzo y Gregorio Pérez?

Son parecidos, son muy intensos a la hora de jugar, de presionar. Les gusta jugar rápido, que presionen adelante, que siempre tengamos el balón y cuando no se puede que la saquemos larga. Creo que tienen similar idea de juego. Pero igual cada uno tiene su forma de ver el fútbol. Yo contento porque es un fútbol que a mí me gusta. Por ese lado yo no tengo ningún inconveniente.