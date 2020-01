El delantero de Universitario de Deportes, Jonathan Dos Santos, habló sobre su estancia en el cuadro crema y señaló que le está agarrando cariño al club.

“La verdad que me estoy enamorando de la 'U', su estadio, su complejo deportivo y su gente hacen que me enamoré de este equipo”, dijo en ESPN FC.

Jonathan Dos Santos: “Todo me va enamorando de la 'U'"

Jonathan Dos Santos también habló sobre la responsabilidad de llevar la camiseta número 9 en la Copa Libertadores. Recordemos que ese dorsal fue retirado por el club como homenaje a ‘Lolo’ Fernández y no puede ser utilizado en el torneo local.

“Sí me han dicho por qué fue retirada la camiseta '9′, pero yo la pedí para la Copa. No me pesa, me gustan los desafíos y espero cumplir con las expectativas y con lo qué significa ese número”, comentó.

