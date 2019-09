Red Bull Batalla de Los Gallos: ¿Quién es Aczino y por qué sus seguidores lo consideran el Lionel Messi del Freestyle?

VER AQUÍ | Mauricio Hernández González, más conocido en el ambiente del freestyle como Aczino, se ha convertido en el MC más reconocido y admirado por los amantes de este genero. Nacido en La Paz, México en 1991. Pero no hasta unos años después, cuando su familia se mudó a Nezahualcóyotl, donde empezó su vínculo con la cultura urbana y el freestyle, algo que se practicaba mucho en esa ciudad. Poco a poco fue desarrollando su talento, hasta que le llegó la oportunidad de triunfar.

Instalado en Neza, Aczino empezó a practicar skateboarding en la adolescencia, luego hizo grafiti y, finalmente en 2007 empezó a practicar freestyle, al enterarse que en su ciudad se realizaban batallas de MCs. El primer torneo en el que participó fue el 2v2 Street Freestyle en el que se presentó con el seudónimo de Asesino Serial, junto a su compañero Lírico Inverso (rapero que después cambiaria su nombre como Lirika Inverza). Ambos ganaron su primera batalla en octavos de final (venciendo a Pode y Sobe), pero perdieron en cuartos de final contra Saga y Jack. En 2008, a la edad de 17 años, se une a un grupo de rap llamado MC4, el que conformaba con otros cuatro raperos.

En 2009 Aczino lanzó su primer demo titulado “Punto de partida”, luego de haber participado en batallas importantes como la eliminatoria regional de Red Bull Batalla de los Gallos (2008) y ganar la primera edición de Perros Callejeros en ese año (2009). Su carrera iba en ascenso y en ese año tuvo varios conciertos por México, a pesar de esto no dejó de participar en batallas de freestyle tanto locales, como nacionales. Además sacó su segundo demo “Metamorfoziz” y MC4 se vuelve bicampeón del “2 a 2 Street Freestyle” en la edición Planeta Hip Hop.

En 2011 la carrera de Aczino siguió en ascenso y junto con T-Killa se siguió presentando en diferentes sitios, aunque sus demos no tuvieron el impacto que quería. Al año siguiente Aczino y Lirika Inverza ganan el concurso “La música es mi alma” organizado por Conaculta y El circo volador. Luego vino la grabación de su primer disco profesional llamado Hardcore Rulez”. En este mismo año Aczino se vuelve la imagen de “The Krew Graff CO” y graba el videoclip “Murciélago” junto a Jack que fue recibido muy bien por el público y “Hogar Dulce Hogar” con Lirika Inverza.

Ganó dos veces consecutivas Eligere, fue el estelar en la batalla inaugural de la liga Spit MX y junto con Jack logran ganar el reality show “La Rebelión de los MC'S: El reto”, cuyo premio era un automóvil, el cual vendió para poder viajar a la Red Bull Batalla de los Gallos en Bogotá, Colombia, donde se proclamo campeón y empezó su proyección internacional. Además del premio por campeonar, viajó al ed Bull Studio Madrid donde grabo un par de temas para el mixtape “Solo los mejores improvisan”.

El 2013 fue un año complicado para Aczino, pues una operación de emergencia por apendicitis acabaron con la gira que estaba realizando con MC4 y lo tuvieron alejado de los escenarios por un tiempo. A pesar de esto sus videos seguían siendo muy vistos y realizó colaboraciones con raperos reconocidos en la escena mexicana.

En 2014, aún no tan recuperado de la operación que tuvo el año anterior, recorrió México y se presentó por primera vez en Perú, donde le demostraron un gran cariño. Ese año Aczino se coronó campeón de la Red Bull Nacional de Méxic, tras derrotar en octavos de final Soul, en cuartos a RC y en semifinales a Amehr. En la final se enfrentó a Dominic, donde Aczino fue ampliamente superado por su rival sin embargo, el jurado determinó que la victoria sería de Aczino, considerándose éste, uno de los mayores "tongos" de la historia.

Este campeonato lo llevó a competir a la Red Bull Batalla de los Gallos Internacional en España. En este torneo Aczino venció en la ronda clasificatoria al peruano Carlitos y luego enfrentó al español Invert. A pesar de ser superior a su rival, Aczino terminó perdiendo tras la votación, algo que fue muy criticado por la comunidad freestyle y que se recuerda como otro de los sin embargo, el jurado determinó que la victoria sería de Aczino, considerándose éste, uno de los mayores "tongos" de la historia. Desde ese año el mexicano uso su primera vez su famosa polera verde a cuadros. El 2014 no terminó muy bien para él, pues por problemas de salud tuvo que ser llevado al quirófano otra vez.

En 2015 se volvió a coronar campeón nacional en México derrotando a Troka en octavos, Jack en cuartos, Dominic en semifinales y a Lobo Estepario en la final, llegando a ser tricampeón nacional. También participó en God Level donde derrotó a Cristofebril, además participó en BDM Deluxe en el que derrotó en la final a Teorema y ganando su primera competencia internacional. Aczino, terminó ese año participando en la Red Bull Batalla de Gallos Internacional, en la que consiguió el tercer puesto tras vencer a Imigrante y participó en After Vision, competencia realizada en Colombia, donde Aczino terminó como subcampeón, tras caer en la final ante Sony.

En 2016 estuvo en BDM Deluxe, considerada la mejor edición de esta competencia. Esta vez Aczino no pudo ganar y la final se le llevó al chileno Teorema, con quien tiene una rivalidad debido a lo ajustadas que son sus batallas. En God Level perdió con el venezolano Akapellah en cuartos de final y finalmente participó enRed Bull Batalla de los Gallos Internacional que se realizó en Perú, donde fue participe de una de las batallas más polémicas de toda la historia ante el local ‘Jota’. Mientras batallaba le cayó una botella muy cerca de donde él estaba, haciendo que el mexicano se enfurezca, por lo que no pudo mostrar su mejor nivel, al encontrarse en esta situación, soltó una de las rimas más reconocidas pero no por ser buena, sino por la falta de coherencia, usándose normalmente para burlas: "No me gusta el bolígrafo me gusta más el aerosol, árbol sepáralo y dice ár-bol”. Al final fue eliminado de la competencia y no pudo asegurar su clasificación. A la próxima Red Bull. Fue un año malo para él, pues no pudo salir campeón en ninguna competencia.

En 2017 Aczino participó en God Level donde se consagró campeón, tras vencer al venezolano McKlopedia, al que le soltó una de sus rimas más conocidas: “Te vas con ellos, para darles gusto, 5000 contra uno, bueno me parece justo”. Participó en Double AA en la que perdió otra vez ante Teorema. Luego participó en la Copa Camet, junto a Kaiser representando a Sudamérica y vencieron en la final a los representantes de BDM, Teorema y DrefQuila.

Luego llegó el turno de Masacre Musical, en Chile, donde venció en la final a Hendoka y en Rap Tico Fest, derrotó a Cehzar. Además ganó Big Battle ante Selenio, se coronó campeón de la Red Bull Regional en Monterrey y en la nacional venció a Rapder, coronándose tetracampeón nacional.Ganó Pangea 2017 y en la Red Bull Batalla de los Gallos Internacional en México en la que venció al argentino WOS. Finalmente campeón en Supremacía Mc, BDM Deluxe y BDM Pandillas, junto a Kaiser y Dominic.

En 2018 Aczino anunció su retiro tras la final internacional de ese año. Compitió en la God Level 2018, representando al Team México con el que se quedó con el tercer pues. Luego participó en God Level Argentina donde venció al local Papo, al español Invert, de quien se cobró la revancha de 2014, luego a Chuty y finalmente perdió ante Skone. También batalló en LFP donde cayó en la final ante Chuty. Freestyle Pepsi Competition campeón tras vencer a Hander,luego fue a Double AA de Chile, y también la de Argentina, En Chile venció a Nitro en la final y en la de Argentina se quedó con el tercer puesto tras ganarle a Teorema. Terminando el año participó en BDM Deluxe en la que perdió ante Chuty en la final y finalmente participó en la Batalla de los Gallos Internacional realizada en Argentina, en la que perdió ante el local WOS.

A pesar de que Aczino afirmó que se retiraría de luego de esta competencia, se ratificó y el 2019 en la Ghetto Dreams League evento en el que en la final venció al argentino Cacha. Luego vino Pangea 2019 en el que hizo dupla con Chuty, pero perdió ante Cacha y Dominic, en un final que estuvo marcado por el poco apoyo que le dio el público. Aczino representó a su país junto a Rapder y RC en God Level 3vs.3 en el que salieron campeones de la primera fecha, en la segunda fecha realizada en Chile, cayeron ante los locales en cuartos de final y en la última fecha también perdieron ante los chilenos. Actualmente Aczino participa en la FMS México.

