​Freestyle 2019: Conoce más de jergas hip hop como Tongo, Skere, Reciclada, AKA, Metralleta, Haters y Topo | VIDEOS

CONOCE MÁS | Las jergas que se utilizan en el mundo del hip hop y freestyle. Palabras como Tongo, Skere, Reciclada, AKA, Metralleta, Haters y Topo son comunes en la cultura urbana que tiene en Aczino, Chuty, Wos, Teorema a sus máximos exponentes del momento.

En todas las competiciones de freestyle se escuchan definiciones que pocos encuentran sentidos para sus significados, a continuación una lista de las más usadas o comunes con todos los detalles.

Diccionario del Freestyle 2019

Tongo | Relacionada a una mala decisión del jurado, 'injusta' al momento de escoger al ganador

4x4 | Modalidad de enfrentamiento dentro de la batalla, 4 patrones por competidor en cada tanda

Réplica | Se denomina a la revancha, cuando se termina empatada una batalla, los jueces dan 'replica' o 'desempate'

Skill | Diferentes recursos utilizados por un MC, destreza del freestyler al momento de improvisar y pronunciar las rimas

Métrica | Disposición de las palabras dentro de cada linea, en la forma que interactúan las silabas tónicas de cada palabra con las demás

Estructura | Es la forma cómo has decidido darle sentido a tus versos para lanzar un patrón

Patrón | Línea de cuatro rimas

Freestyle | El término define a las improvisaciones, el freestyler únicamente improvisa, mientras que el MC es alguien que hace rap y también improvisa

Flow | Lo que caracteriza a cada MC para adaptarse a los compases de la pista o beat

Rima | Pueden improvisadas o escritas, son la esencia de las batallas de freestyle

MC (Maestro el micrófono) | Se le denomina así a la persona que demuestra diversas habilidades verbales a la hora de improvisar

Muletillas | Son las palabras que suele repetir un MC en las batallas con la intención de salir del paso al momento de responder; por ejemplo 'El deto lo hace bien'

Beat | Es la base, la pista de música que pone el DJ y el MC deberá acoplarse para improvisar

Reciclada | Se les denomina a las rimas tiradas en batallas pasadas y que se vuelven a utilizar, en algunos casos encajan perfecto, todo depende del momento o rival

Escrita | Las rimas preparadas con anticipación son denominadas 'escritas' o 'preparadas', si bien carecen de creatividad, si son buenas casi siempre resultan eficaces

Doble tempo | Es rapear rápido, constante, pero con coherencia, una buena manera de fluir dando un mensaje para sacarle ventaja a tu rival. Recurso que consistente en lanzar estructuras complejas con 'punch line' a velocidad elevada

Metralleta | Improvisaciones con alta velocidad, no necesariamente tiradas a la hora de las batallas, habilidad de algunos MC's. Kodigo es uno de los máximos representantes en este rubro

Hip Hop | Estilo de música de baile nacido en Estados Unidos en los 70' como derivación del funk, se caracteriza por tener base electrónica y por estar asociado a manifestaciones como el break dance o el graffiti

Topo | Adjetivo para los 'ratas de teclado', seguidores que se esconden atrás de las redes sociales para criticar o apoyar a sus MC's

A capela | Tipo de competencia sin base o beat, la voz del MC's y las rimas son los que resaltan

Host | Es el presentador y maestro de ceremonias, encargado de poner orden llevando la competencia dentro de los parámetros establecidos

Punchline | Es la mejor manera de culminar un patrón, dejando al oponente totalmente ridiculizado o avergonzado en plena batalla de freestyle

Haters | Son la parte más oscura de las batallas de freestyle, encargados de tirar mixxda a los competidores a través de redes sociales, nunca están contentos con nada, figuran para criticar

A.K.A (Also Know As) | Es el 'apodo' o 'gracia' que tiene cada MC para identificarse dentro del movimiento

Skere (A todo ritmo) | Palabra que circula para rematar una frase. Es el resultado fonético de la deformación de la expresión en inglés 'let's get it' (vamos a conseguirlo).

