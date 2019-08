​Supremacía MC 2019 | Tongo a Cacha, Chuty revivió, Aczino aceptó derrota y el blooper de Misionero no detectado | VIDEO

Supremacía MC 2019 tuvo como campeón al mexicano Aczino en una final épica contra el español Chuty, se vivieron batallas de freestyle con muy buen nivel en la Costa Verde de Magdalena del Mar, pero como siempre algunas decisiones fueron criticadas y otras pasaron desapercibidas, como por ejemplo el blooper que cometió el host Misionero durante la transmisión en vivo que se realizó mediante el streaming del Facebook de El Bocón.

¿Nuevo tongo para el historial de Cacha?

Cacha fue eliminado en los cuartos de final por Aczino tras una decisión unánime del jurado, en redes sociales no se hicieron esperar las quejas, muchos aseguraban que el argentino mereció por lo menos una réplica contra 'Mau'.

Video | YouTube Red Bull

¿Chuty 'revivió' tras perder con Jaze?

Así de extraño, luego de perder su primera primera batalla de freestyle individual contra Jaze todos los presentes pensaban que la carrera de Chuty en Supremacía MC 2019 ya se había terminado. Los reclamos no se hicieron esperar por parte de los presentes y esto traería eco minutos después. Uno de los jueces tomó la palabra para informar que se trataba de un enfrentamiento para definir el puesto 7 y 8 de cara a los octavos de final.

Si bien la misma organización de Supremacía MC emitió un comunicado a través de redes sociales, esto no fue muy creíble porque luego Sergio saldría a la tarima a decir que 'no me gustan los tongos en contra, ni a favor' e hizo mostrar su desgano asegurando que las cosas no habían sido justas del todo. 'Por mí ya no haría nada, pero tengo respeto por la gente que está en la grada y hacen el esfuerzo para comprarse una entrada', rimó.

Video | YouTube Red Bull

▶MIRA EL RESUMEN | Aczino derrotó a Chuty en la final y se quedó con la quinta edición de Supremacía MC 2019 | VIDEO

¿Aczino aceptó derrota con Mecha?

Caso similar pasó entre Aczino y el argentino Mecha, ambos MC se enfrentaron en las semifinales de Supremacía MC regalando buen espectáculo. El 'che' le sacó una réplica al mexicano, quien recién en una segunda réplica pudo derrotarlo, no sin antes asegurar que él había perdido porque se había trabado notoriamente.

Video | YouTube Red Bull

Blooper de Misionero

Misionero cometió un blooper que pasó desapercibido debido a la euforia que vivían los fans en Magdalena durante esta nueva edición de Supremacía MC. El host argentino se equivocó de manera garrafal al momento de presentar al boliviano Donckan, Darío se apresuró y dijo 'Jonathan' generando el desconcierto tras 'inventarse' a un nuevo participante.

Video | YouTube Red Bull

Zaina, Gazir y Mecha las sorpresas

Zaina sigue demostrando que su nivel está en ascenso, eliminó a Teorema en una batalla de freestyle muy disputada confirmando que pronto dará que hablar tumbándose a otros consagrados.

Gazir también demostró gran nivel, el español puso sobre la mesa los skills que lo llevaron hasta la final de la Red Bull Batalla de Gallos Final Nacional España, cayó frente a su compatriota Chuty, pero pudo dar más pelea si no lo traicionaban problemas a la garganta.

Video | YouTube

Mecha fue la gran sorpresa, el argentino no tiene muchas batallas de freestyle encima, pero sobre la tarima demostró tener el valor para hacerle frente a cualquier pintado, como Aczino. Le ganó en la primera réplica de las semifinales, pero una decisión polémica hizo que se vayan a otra réplica más siendo el azteca el ganador.

MÁS NOTICIAS

SEGUIR | Resultados y las mejores batallas de la FMS, Red Bull, God Level, BDM y Supremacía MC

God Level 2019: Team Perú es campeón mundial de freestyle 3vs3