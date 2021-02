En la edición del lunes 22 de febrero del programa ‘Yo Caviar’, el periodista Aldo Mariátegui confesó que Carlos Ezeta, joven investigado por golpear al congresista Burga, lo amenazó a través de sus redes sociales el pasado mes de diciembre. Y no solo a él, sino también al actor Christian Meier.

“El 10 de diciembre de 2020 me amenazó por Twitter, colocó mi foto con descripción ‘Este es otro que merece golpe’. Pensé que había cambiado, pero no, el 29 de enero de 2021 lo hizo con Christian Meier. Este chico ha tenido problema con Burga, está investigado y sigue amenazando. Este chico es muy fascista, no está bien de la cabeza”, dijo Miariátegui en Willax Televisión.