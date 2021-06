“Desubicada total, una alucinada más”, señaló el ingeniero bailarín sobre Vania Bludau. En la última edición de ‘Mujeres Al Mando’ hubo varios invitados por el feriado de San Pedro y San Pablo, dentro de ellos estuvo Vania y el ingeniero bailarín, sin embargo, Yeiner Pinedo acusó a la modelo de haberlo discriminado dentro del set de televisión.

Y es que según cuenta el ingeniero bailarín, este le pidió una foto a Vania Bludau y la agarró del hombro por lo que Vania le dijo: “No me agarres, no me agarres, así nomás, de lejos, no quiero que me agarres por el tema del COVID”, sin embargo, Pinedo asegura que ella estuvo sin mascarilla durante el programa y que incluso cuando llegaron sus amigos, los abrazaba y se tomaba fotos junto a ellos.

Instarandula - Ingeniero bailarín acusa a Vania Bludau - diario OJO

“No me agarres por un tema de COVID porque no quiero contagiarme, pero de ahí llegaron sus amigos de alta alcurnia y ella se abrazaba con ellos, se tomaba el selfie correspondiente, se reían carita con carita, ¿Dónde está lo que ella dijo que no quiere que nadie la agarre por el tema del COVID?”, se preguntó el ingeniero bailarín dentro del video que realizó para las redes sociales y a final tildó a Vania Bludau de “otra alucinada más” y “desubicada total”.