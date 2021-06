Recordó el pasado. Gianluca Lapadula fue noticia este último martes luego de que publicara una romántica foto con su esposa Alessia confesándole que la extraña, por ello, la conductora de televisión, Magaly Medina no dudó en ‘elogiar’ al italo-peruano e incluso ‘compararlo’ con Christian Cueva y Pedro Gallese, quienes fueron ampayados algunos años atrás por sus ‘urracos’.

“Hoy, Gianluca Lapadula les ha contestado con la idiosincrasia que él tiene y la otra manera que él tiene que pensar porque él no es un Gallese y no es un Cueva, él no es uno de esos como Zambrano. Qué es lo que contestó hoy y creo que todas deberían de pensar un poco más antes de ponerse el lazo”, comentó Medina.

Asimismo, Magaly Medina indicó que todas las personas que se han declarado fan de Gianluca Lapadula deben darse cuenta de que él está poniendo el ‘parche’.

“Entiendan mujeres del Perú y sobre todo las mediáticas públicas que se andan haciendo ilusiones y poniéndose el lazo, él está poniendo ahí el ‘parche’ y ‘conmigo no se metan porque soy un hombre casado’”, finalizó la conductora de “Magaly TV: La Firme”.

