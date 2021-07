El pasado domingo 4 de julio, Sebastián Salazar sorprendió a todos los peruanos al conducir el programa Cuarto Poder tras la salida de Mávila Huertas, sin embargo, el joven hijo de Federico Salazar recibió miles de críticas por una supuesta ‘vara’ en América Televisión para ingresar al programa dominical

Salazar conversó con diario Trome y señaló que su padre se quedó en shock cuando se enteró su hijo iba a ser el nuevo conductor de Cuarto Poder, pues ni por ser hijo de Federico, sabía que iba a ingresar a trabajar en el canal.

Asimismo, Sebastián Salazar señaló que recibe las críticas de todas las personas de la mejor manera, pues considera que todos buscan el bien del programa.

“Lo he tomado de la mejor manera posible, en el sentido que las personas que critican o están en desacuerdo con ciertas decisiones lo hacen porque quieren lo mejor para el programa. Quieren a una súper estrella, como a un Messi y por eso están en desacuerdo con tal o cual decisión, pero me gusta porque significa que hay espacio para avanzar. Las críticas me alimentan para poder avanzar”, contó Salazar a Trome.

