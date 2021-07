Paso a paso. La Selección Peruana tuvo una participación importante dentro de la Copa América 2021, dado que logró jugar los siete partidos posibles y se colocó como la cuarta mejor selección de Sudamérica. Ricardo Gareca decidió arriesgar con la plantilla y convocó a un jugador que se volvió pieza de cambio dentro del torneo de Conmebol: Santiago Ormeño.

El delantero que milita en la Liga MX entró en el segundo tiempo del duelo que se jugó ante Colombia y envió un importante mensaje a través de sus redes sociales como nuevo integrante de la ‘Bicolor’ .

“Peleamos y luchamos hasta el final. Somos un grupo increíble, a seguir luchando para llevar a este país a lo mas alto. Arriba Perú”, sostuvo Ormeño en su cuenta oficial de Instagram, junto a una foto en la que se le ve celebrando junto a Gianluca Lapadula.

Si bien, Santiago Ormeño no anotó dentro de la Copa América, fue importante para Gareca que supo colocarlo en el segundo tiempo como un cambio de Gianluca Lapadula y lo fue posicionando poco a poco, para que se acostumbre al ritmo y estilo de la Selección Peruana.

No es la primera vez que el atacante publica junto a sus compañeros de selección en sus redes sociales, incluso, se disculpó por el fallo cometido en la tanda de penales de Paraguay: “Estoy triste por haber fallado y pido una disculpa a toda la afición, sin embargo me quedo feliz y tranquilo del equipazo que tenemos y la familia que somos. Lo logramos, estamos en semifinales!!! Contento de seguir aprendiendo de este gran grupo, que siempre me apoyará. De los errores se aprende y siempre nos levantaremos”.