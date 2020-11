Tras la crisis política que se vive en el Perú, el productor de televisión, Ricardo Moran, publicó un tuit sobre que lo deben hacer los artistas en este contexto y aseguró que si no dan una opinión al respecto son “intrascendentes”. Luego de esto, el cantante Salim Vera le respondió al también jurado de Yo Soy.

“La labor del artista es obligatoriamente política. Si no lo es, es intrascendente. Todo artista tiene que tomar partido, tener postura, opinión y defenderla. Porque hacer arte es crear una imagen del mundo. De cómo lo quisiéramos ver o de cómo lo queremos cambiar”, escribió Ricardo Morán en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, estas palabras no cayeron bien a Salim Vera. El cantante de Libido le respondió a Ricardo Morán en Instagram y consideró que nadie está obligado a hablar sobre política. Además, le dijo al productor que “no crea arte” y que es “el ser más intrascendente que tiene el país”.

“Nadie esta obligado a ser político, Ricardo. En todo caso, si te atreves a juzgar a algunos artistas por mantenerse al margen, tildándolos de intrascendentes, déjame decirte que tú eres el ser más intrascendente que tiene el país. Tú no creas arte, tú creas productos para la publicidad, eso fue lo que me dijiste cuando tuve la oportunidad de trabajar para uno de esos “productos” que tú creaste o ayudaste a crear. Qué irónico que seas tú quien dice que entretenemos “momentánea y superficialmente”. A todo esto, me encantaría preguntarte cuándo has incomodado tú a un público acostumbrado a una televisión barata como la que ofreces y cuando le has ofrecido comodidad a un público que exige mucho más. Antes de hablar amigo Ricardo, hay que verificar si nuestras palabras no chocan con uno mismo. Por último, y solo aquí estoy de acuerdo contigo, hacer ARTE es en efecto, crear una imagen del mundo, de cómo lo quisiéramos ver o de cómo lo queremos cambiar. En eso estamos Ricardo, en eso estamos los que sí nos tomamos en serio el arte", escribió Salim Vera.