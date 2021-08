Ricardo Beltmont, grabó un video donde arremete contra el conductor de televisión, Beto Ortiz, por haberse fugado del país. Según el periodista, Ortiz no ha pagado impuestos, además lo llamó violador de menores.

“No ha pagado impuestos, por eso se ha fugado del país. ¿Qué hace el señor Beto Ortiz en México, en la clandestinidad? Pregúntense ustedes. Él dice que lo quieren matar, nadie lo quiere matar, ¿quién va a querer matar a este?”, expresó.

“Es un pederasta con las peores expresiones hacia un señor mayor que no puede defenderse, eso es lo que a mí me indigna, porque me lo hicieron”, agregó.

Ricardo Belmont sale en defensa el exguerrillero Héctor Béjar y despluma a @PolloFarsantePe pic.twitter.com/QAHWk95R8G — Peruanos en Línea (@Peruanos_Online) August 22, 2021

“Otros pueden pensar distinto a mí, pero eso no amerita a que yo los insulte y que yo diga que estos son unos pobres diablos, estos son la basura, estos son la escoria de la población, esa es la forma en la que se expresa este sujeto, que se atreve a criticar a un hombre que piensa distinto a él cuando este hombre tiene una sentencia en ciernes por violación a menores, un violador, un pederasta en un canal de televisión, pero nadie dice nada”, finalizó.

