Jhonny Baldovino: “Hay clubes que tienen problemas económicos pero no por el coronavirus”

Johnny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de futbolistas, dialogó con Radio Ovación y se expresó sobre la posición de los jugadores ante una posible reducción salarial: “Entiendo que la Federación como ente rector quiere ocuparse de todos los temas que involucran a sus asociados, pero antes de conversar con Lozano, el viernes tuvimos una videoconferencia con los capitanes de los 20 equipos. Ahí coordinamos la posición gremial de todos los futbolistas. Es cierto que la Federación planteó un recorte y nosotros planteamos un aplazamiento, no hubo un acuerdo y se decidió seguir conversando sobre estos temas”.

Asimismo, agregó: “En la reunión con los capitanes todos coincidieron en que no había ningún problema de hacer un sacrificio en estos meses siempre que se le reembolse a futuro. Eso es aplazamiento lo que es distinto a un recorte porque no todos tienen la misma realidad. A algunos si les recortan no les va a afectar, pero más del 30 por ciento de los jugadores gana entre 900 y 2000 soles, a esos chicos, que en muchos casos son cabezas de familia, sí les afecta. No todos tienen el respaldo económico de Messi, o el caso de Farfán o Carrillo”.

Por otra parte, Baldovino detalló la situación actual que viven algunos equipos nacionales: “La condición que pusimos es que el club que alega problemas económicos lo tiene que demostrar y además hay clubes que tienen estos problemas desde enero o el año pasado, no tiene que ver con crisis sanitaria. Nosotros entendemos el caso de Llacuabamba, pues sus principales ingresos vienen de la actividad minera que está suspendida y no tiene derechos de televisión, entonces ahí sí podemos llegar a un acuerdo con el presidente, con quien ya hemos conversado. Pero hay casos de clubes que en febrero se les vencieron cuotas y no pagaron, ahí no había crisis sanitaria, es el caso del Boys, que tiene cuotas vencidas de febrero. Entonces son 20 realidades distintas y hay que analizar”.

LEE TAMBIÉN

“En marzo no hay justificación para dejar de pagar y casi todos han cumplido y ahora en abril ya tienen problemas económicos pero muchos de los casos no son por el coronavirus. Hay clubes que han adelantado demasiadas facturas de la televisión”, anexó.

Ante una posible aplicación de la conocida ‘suspensión perfecta’-pronunciada por el presidente Martín Vizcarra- el especialista en derecho deportivo indicó: “La suspensión perfecta se podría aplicar al fútbol pero se tienen que cumplir con unos requisitos que en estos momentos los clubes no cumplen porque los jugadores están haciendo trabajos remotos, haciendo trabajos físicos dos horas diarias y ha venido funcionando bien. Además, la empresa tiene que no percibir ingresos y en este momento los clubes sí tienen ingresos porque los derechos de televisión se los están pagando”.

Al final, se mostró optimista que el campeonato se pueda disputar esta temporada.

“Estoy seguro que el fútbol se va a reanudar, en principio a puertas cerradas de todas maneras, no se puede poner fecha pero se va a jugar de todas maneras la Liga 1 y esperamos que también la Liga 2”, sentenció.

VIDEO RECOMENDADO

La casa de papel |Najwa Nimri interpreta a la inspectora Alicia Sierra