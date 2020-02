Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP), aseguró que las imágenes protagonizadas por Jean Deza no ameritan que el Club Alianza Lima lo saque de su plantel de jugadores.

"Uno puede despedir a alguien siempre y cuando la falta esté tipificada en la ley, caso contrario no puede sacarlo de su centro laboral. Existe un reglamento interno en el club, pero ese tiene que estar sustentado con la ley laboral y el estatuto del futbolista profesional. Lo hecho por Jean Deza no amerita para que sea despedido ni en Alianza ni en ningún otro equipo”, declaró Baldovino en comunicación con Radio Ovación.

Alianza Lima | Jhonny Baldovino: “Lo hecho por Jean Deza no amerita ser despedido”

Como se recuerda Jean Deza protagonizó por tercera vez en el año un ‘ampay’ de Magaly TV La Firme, esto hizo que no sea considerado por el técnico Bengoechea, pero no sería causal para perder su lugar en Alianza Lima.

Sporting Cristal: Roberto Mosquera tiene en la mira a César Vallejo e intensifica los trabajos en el Rimac

“Yo entiendo la molestia de la gente de Alianza, porque considero que los futbolistas deberían cuidarse mucho más para poder recuperar energías y entrenar mejor. Pienso que también se está desnaturalizando que en su día libre pueden hacer lo que quieran y no es todo correcto. Jean tiene un problema en que no puede diferenciar entre lo bueno y lo malo o lo oportuno y lo no oportuno. Esto no es de ahora sino lo trae de muchos años y basta con mirar su carrera”, finalizó Baldovino.

Magaly TV La Firme publica ampay de Jean Deza junto a Shiley Arica | Video: ATV

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR