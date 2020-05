Baldovino opinó sobre una posible reactivación de la actividades económicas: “Hoy vemos que la sociedad no está respondiendo a las expectativas que tenía el Gobierno, pero hay un plan para la reactivación del sector empresarial y en alguna parte encaja el fútbol para que a mediados de julio pueda reiniciarse, aunque eso ya dependerá también que las diferentes autoridades que manejan el fútbol presenten un protocolo al Ministerio de Salud y sea aprobado”.

Asimismo, el especialista en derecho indicó que “por ahora no miremos la fecha de cuándo podría reiniciarse la Liga 1 sino tenemos que ir paso a paso. Primero tenemos que preocuparnos es que se habiliten los trabajos individuales, luego grupales, hacer las pruebas de descarte y después ya preocuparnos en tener los torneo que seguramente se jugarán a puertas cerradas. Pero, para esa fecha, considero también que los cuatro clubes que no tienen derechos de televisión ya tengan un contrato firmado, al menos el propio presidente Agustín Lozano señaló días atrás que ya estaba muy cerca que eso suceda”.

Por otro lado, manifestó sobre la situación actual del Consorcio con algunos clubes peruanos respecto al pago de derechos televisivos. “La televisión tiene un paquete anual para que cada equipo juegue 44 partidos, pero la gente del Consorcio también es consciente que eso no será posible por lo sucedido con esta pandemia.

El asesor legal no dudó en advertir que la carencia económica podría afectar a los clubes y hasta misma Federación: "Acá lo que el Consorcio quiere saber es si se juega o no, porque si se juega ellos van a seguir cumpliendo con las cuotas y tendrán material para su parrilla televisiva en los meses de diciembre y posiblemente enero, algo que no tenían previsto. Yo sé perfectamente que la FPF está trabajando para que haya torneo, porque seguramente si no hay Liga 1 van a quebrar un montón de clubes y la propia Federación podría correr la misma suerte”.

