Súper romántica. Mayra Couto se unirá próximamente a la fila de las casadas luego de que anunciara que le pedirá la mano a su novio, pues la conocida actriz escribió todo un texto en Instagram para informar sobre la noticia a sus seguidores de Instagram.

“Me voy a casar. Él tiene un año más que yo, pero no se trata de él. Se trata de nuestro proyecto de vida juntos. Queremos lograr tantas cosas! (...) Yo seré la que pida. Ojalá me acepte porque sería un poco palta. Mentira! Él ya sabe!”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram en donde compartió una foto de ella.

Asimismo, la popular ‘Grace’ en Al Fondo Hay Sitio agregó un comentario dentro de su publicación en donde agradeció a todos sus seguidores por los buenos deseos y también motivó a que etiqueten a sus ‘amores’.

“Gracias por estar aquí y etiqueten a sus amores, que empieza: #BODAdeunaFEMINISTA”, culminó la actriz.

