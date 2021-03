Beto Ortiz se mostró incrédulo ante el vídeo de Daniel Salaverry en el que discute con un venezolano y se muestra ofuscado en una calle de Lima y hasta amenaza con deportarlo.

“Hay varias cosas raras en este vídeo. No se le puede negar al actor venezolano que su caracterización es bastante bueno. Además, ha tenido el tino de ponerse la gorrita con la banderita. Los venezolanos tienen acá muchos años, ya no se ponen esa gorrita”, señaló Beto Ortiz en su programa ‘Beto a saber’.

“¿La persona que graba es un amigo de Salaverry o del ‘chamo’?. Si es un amigo de Salaverry está entrenado para guardar silencio. Y si es un amigo del venezolano porque no interviene. La persona que graba tiene una sangre fría impresionante. Además, Salaverry está convenientemente en una luz roja que dura eternamente”, agregó luego.

Tras ello, señaló que no cree en el vídeo. “A mi me parece más falso esto, creo más en los Tik Toks de Salaverry que en esta pelea que parece un trabajo mal hecho de un estudiante de primer ciclo de comunicación. Es una producción misia. A mi me parece que es una especie de sketch que no salió también”, sostuvo.

“Realmente la calle, la gracia, el carisma es envidiable. Me recuerda a Maicelo, Melcochita. Debería dedicarse a eso. Es un actor de carácter, creo que se ha equivocado de profesión”, cerró.

