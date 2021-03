De un contragolpe, el goleador histórico de Alianza Lima, Waldir Sáenz, respondió a la ácida crítica propinada por el ex portero de Universitario de Deportes, Juan Flores, quien contó en EL BOCÓN que “en el baño de una discoteca agarré a cachetadas a Waldir”, tras haber sido tildado como “muerto hambre” en un partido.

“Él (Juan Flores) tiene que hablar de mi para estar en los medios periodísticos. ¿Qué historia tiene en el fútbol? No tiene títulos, tampoco emigró y en la selección, lo sacaron. ¿Entonces? No me asombra, pues en cada entrevista habla de Waldir. Parece esas vedettes que hablan de alguien para colgarse de la fama”, disparó el ex delantero blanquiazul.

QUÉ PASÓ CON LAS CACHETADAS

Ante la consulta si es verdad que “Chiquito” lo agarró a cachetadas en el baño de una discoteca, indicó: “¡Que cuente la verdad! Yo no le dije muerto de hambre. Le dije que mientras yo este en Alianza, nunca vendría a jugar. ¿Por qué no habla de “Panchi” Pizarro? Fue al arreglo. ‘Chiquito’ Flores es un bebé recién nacido”, tiró el ex goleador de Alianza Lima.

Por último, recargó la artillería y expulsó su bronca. “Cuando es aniversario de la “U” no sale ni su foto. La “U” logró el tricampeonato con Óscar Ibáñez en el arco, él estuvo en tribuna. Yo no hablaré más de un ‘NN’”, sentenció.

