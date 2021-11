Elecciones Argentina 2021: Dónde le toca votar a Lionel Messi

Este domingo 14 de noviembre de realizarán las Elecciones Argentina 2021, donde se conocerán las nuevas autoridades que tendrán los ciudadanos argentinos. Si bien todos se encuentran pendientes sobre su lugar de votación, muchos se han preguntado dónde le toca a Lionel Messi.

El futbolista argentina vive ahora en París desde su fichaje por el PSG, pero aún figura que su domicilio están en Barcelona, por lo que en el padrón aparece que debe votar en esa ciudad.

No obstante, el jugador se encuentra en Argentina por los partidos de Eliminatorias, por lo que Lionel Messi tendría que votar en el Consulado General y Centro de Promoción en Argentina, mientras que su mesa y número de orden es 590 y 83, respectivamente.

Sin embargo, resulta poco probable de Lionel Messi vaya a votar, ya que el cuerpo técnico no lo soltará para evitar romper la burbuja y no tener ningún problema luego.

¿Debe pagar la multa por no votar?

En Argentina existe una sanción que ahora será de 50 pesos por no ir votar. Sin embargo, para los argentinos que viven en el extranjero el voto es opcional y no recibirá una multa si no va.

