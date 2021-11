Siguen las publicaciones. Martín Liberman y José Chavarri se han vistos envueltos en una discusión virtual por Twitter luego del debate que se originó en el programa ‘Al Ángulo’ por la crítica a los jugadores de fútbol. Ahora, luego de varios días, el periodista argentino volvió a disparar contra el panelista de Movistar Deportes y le pidió que aprenda castellano con un curiosa foto.

Y es que Chávarri respondió a un tuit donde era mencionado y se refirió indirectamente a Liberman: “Yo hablo en general. Si has visto al ángulo, suelo decir lo que considero (...). Por otra parte, hay una necesidad de algunos de que se denoste a los futbolistas en los medios de comunicación. No es mi estilo”, escribió.

Aprende castellano hermano. Decir q un futbolista es flojo o juega mal, no es injuria. Vos no haces periodismo, haces otra cosa. Ni siquiera sé cómo se llama. Esperas que corte el tel para pegarme implícitamente en twitter. No te conocía. Menos mal. https://t.co/HobgEdJDNt pic.twitter.com/qIVCLJoInb — Martin Liberman (@libermanmartin) November 8, 2021

Sin embargo, la respuesta directa de Martín Liberman no se hizo esperar y salió con todo a disparar contra el peruano: “Aprende castellano hermano. Decir q un futbolista es flojo o juega mal, no es injuria. Vos no haces periodismo, haces otra cosa. Ni siquiera sé cómo se llama. Esperas que corte el tel para pegarme implícitamente en twitter. No te conocía. Menos mal”, finalizó el experiodista de Fox Sports.

Sin duda alguna, los cibernautas son los más entretenidos con todos los dimes y diretes entre Chávarri y Liberman por Twitter luego de la entrevista del último fin de semana en Movistar Deportes.

