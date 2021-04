Un audio en el que se ve a Marité Bustamante, candidata al congreso por Juntos por el Perú, partido de Verónika Mendoza ha generado polémica. En el se escucha lanzando comentarios clasistas contra quienes viven en asentamientos humanos.

“Yo lo tengo clarísimo, pero yo lo que necesito es que tengas voluntad, no de hacer una campaña de mier... en la que vayamos a visitar asentamientos humanos desperdigados del mundo y que la gente nos mire, sí señorita, sí señorita y luego se olvida de nosotros y vote por la por... cualquiera que regale el taper”, se escucha en el audio difundido en Willax.

“Tu voto aunque no te guste está en la clase media y esa clase media que nos ha llevado a nosotros a hacer muchas cosas como habla Castañeda está en otros lugares”, dijo luego.

Como siempre la izquierda NUNCA piensa en los menos favorecidos, pero eso sí, los USAN para llegar al gobierno.



La voz del video es de Marité Bustamante, abogada de la PUCP y candidata al Congreso por el partido de Verónica Mendoza.



Nunca #DecidiPorVero

Francke

Pelayo pic.twitter.com/6irADD2mPd — Dennys (@dennysurbina) April 9, 2021





Pidió disculpas

Luego a través de sus redes sociales Marité Bustamante pidió disculpas a quienes ofendió con el audio difundido.

“Hola, les pido disculpas en primer lugar por la demora de esta respuesta. No ha sido fácil leer cada uno de sus mensajes y econtrarme con la decepción que ha despertado la grabación indebida difundida pro Willax. Me hago responsable por mis palabras y pido sinceras disculpas a quienes he ofendido”, comentó.