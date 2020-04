Magaly Medina contó en su programa que una de sus primas falleció este jueves por coronavirus (COVID-19). La conductora de televisión lamentó el deceso de su familiar y pidió a las personas que tomen con seriedad la pandemia y que cuiden su salud.

“Esta mañana desperté con la muy mala noticia que una prima muy querida, a la que no tuve tiempo de despedirme y no iré a su velorio porque no hay velorio, murió en el hospital de la Policía por COVID-19″, comentó en su programa de televisión.

“Una mujer joven, entusiasta y corazón compasivo. De esas personas que no deben morir. Las hierbas malas podemos irnos, pero no esas personas de corazones tan optimistas”, agregó Medina.

La presentadora decidió compartir la noticia en respuesta a la polémica publicación que realizó Juan Francisco Escobar en Twitter. El conductor radial puso en duda la mortalidad del coronavirus.

Juan Francisco Escobar criticado por su posición sobre el coronavirus. (Foto: Twitter| @JuanFraEscobar)

“Que loco que la ‘pandemia’ no llega el 13% mundial para ser pandemia ¿no? Es con las justas el 1% más gente muere de gripe, pero nunca paró el mundo por la misma. ¿Cómo con un 1% es pandemia? ¿El miedo no deja discernir?”, escribió Escobar en su cuenta de Twitter.

“Hay que ser burro”, fue el duro comentario que realizó Magaly Medina sobre la publicación del también actor. “Esa forma de tomar esta pandemia como una gripecita está atrevida. La ignorancia es atrevida y en este caso le cae como anillo al dedo”, finalizó la figura de la televisión.

Magaly Medina criticó a Juan Francisco Escobar. (Foto: ATV)





