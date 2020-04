Coronavirus Perú: Ex ministra de Salud aclara si las gárgaras con sal curan el COVID-19

Muchas teorías han surgido sobre “curas naturales” para el coronavirus. Hay cientos de videos que circulan en Facebook, YouTube y Twitter donde personas afirman saber cuál es la cura contra el COVID-19. Pero en las últimas horas, uno en particular se volvió viral: un médico peruano sugería realizar gárgaras con sal.

Por ello, la ex ministra de Salud, Patricia García, aclaró la verdad sobre si las gárgaras con sal curan esta enfermedad: “La primera, es indicar que el hecho de hacer gárgaras con sal, que son absolutamente externas, puede cambiar el pH, que es una condición más bien interna en nuestras células", afirmó en conversación para El Comercio.

“La segunda confusión importante es que el virus (causante del COVID-19) no está flotando en nuestra garganta. Una vez que el virus ingresa a nuestro organismo, se pega de inmediato a las células y las vuelve locas. Les hace producir y soltar un montón de virus... pero ya hay infección en ese momento. Entonces, cualquier cosa que yo me meta en la garganta, ya sea yodo, agua caliente, sal; eso no va a matar al virus”, añadió la doctora Patricia García.

Finalmente, afirmó que aún es un tema que genera debate: "Es que ni siquiera los científicos tienen muy claro cuál es el mecanismo por el cual, tal vez, la hidroxicloroquina funciona. Hay muchas dudas acerca de si funciona o no”, agregó la ex ministra de Salud.

¿Cuál fue el viral con el que surgió esta interrogante?

Un médico peruano sugería a la población a que, en caso tuvieran coronavirus, realizaran gárgaras con sal. Por ello, Patricia García dejó una frase contundente: “Varias de las cosas que dice este señor en el video, utilizando palabras que suenan como muy técnicas, son absolutamente falsas", sentenció.

También te puede interesar