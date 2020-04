La propagación del coronavirus hizo que el mundo del fútbol se paralice y el Perú no fue excepción. Sin embargo, muchos esperaban que el torneo se reanude cuando acabe el Estado de Emergencia.

El Ministro de Salud, Víctor Zamora, habló sobre el regreso del fútbol peruano y la asistencia del público a los estadios. Resaltó que resultará casi imposible poder festejar en las tribunas hasta que exista la cura contra el coronavirus.

“A mí me gusta ir al estadio con mi hijo pero ahora con esta pandemia me cuesta aceptar que no podré festejar un gol de la U sin abrazarme con la multitud. Acá mientras que no aparezca la vacuna, esas cosas no podremos hacer más”, dijo el ministro a Reporte Semanal.

“Estas medidas de aislamiento social no acabarán el día 12, sino seguirán todo el año pero de manera gradual. Por lo pronto, de que nos vale abrir fronteras y aeropuertos si casi en todo el mundo están cerrados”, añadió.

