Lo que se vive actualmente en el mundo por la pandemia del Covid-19, parece parte del guión de una novela futurista de ciencia ficción. Aunque muchos crean que esta historia no se le habría ocurrido a nadie, pues se equivocan.

Peter May es el autor de la obra “Lockdown” (Confinamiento), novela profética que cuenta la historia de un mundo infectado por una gran pandemia. La historia se basa principalmente a lo que ocurre en Inglaterra.

En Londres, que ha quedado destruida por efectos de una pandemia, mientras miles de cadáveres se queman cada día en un antigua central eléctrica, un grupo de obreros construye a toda velocidad un hospital de emergencia para ampliar las instalaciones del famoso centro médico St. Thomas, donde el primer ministro está internado en estado de gravedad. La noche anterior han terminado de excavar los cimientos, pero en la mañana, cuando se disponen a verter el cemento, encuentran un bolso grande de cuero. (Inicio de la novela de Peter May)

El año de publicación fue el 2005, aunque por aquel entonces las principales casas editoriales no se mostraron interesadas por el libro. Los editores argumentaron que era una obra poco realista y que nunca podría suceder, según cuenta el mismo autor en la nueva edición de la obra que acaba de salir publicada.

“Nadie se podía identificar con este paisaje distópico, no importaba que estuviera bien investigado”, siguió en su página web. “Hoy todo el mundo puede. Es nuestra experiencia común. ¿Y no es eso lo que se supone que hacen los escritores, describir y explorar la condición humana, el mundo que vivimos como raza humana?", fue lo que escribió May en su página web

