Desde finales de febrero, la atención en los negocios, restaurantes y otras actividades son con el 100% de aforo en plena pandemia por el COVID-19; sin embargo, a la fecha se reportan aún aglomeraciones y largas colas de personas en las estaciones del Metro de Lima ya que hasta el momento se mantiene el aforo reducido al 37% como parte de las medidas de bioseguridad.

Un reporte de esta mañana de Canal N mostró el panorama que se presenta en una estación del Metro de Lima en Villa El Salvador. Las imágenes difundidas por el citado medio muestran la extensa fila de pasajeros a la espera de ingresar al citado espacio y abordar un vagón de este servicio de transporte.

Varios de los ciudadanos expresaron su molestia por el tiempo de espera para acceder a la estación del Metro de Lima, pero comentaron que esta situación de largas colas que abarcan cuadras ocurre a diario.

“ Llevo 15 minutos aquí en la cola, es lo normal. No me parece y tenemos que ser más rápidos, pero es lo que tenemos que hacer porque no hay otra opción. Tengo que movilizarme en tren de todas maneras . No hay otra alternativa para salir de esta zona de donde vivimos”, reclamó una usuario del servicio de transporte.

En tanto, otro pasajero del Metro de Lima explicó que las largas colas se reportan desde antes de iniciada la pandemia del coronavirus, pero que ahora hay más usuarios que quieren utilizar el servicio.

[LO ÚLTIMO] Largas colas por aforo reducido en Metro de Lima.



— Canal N (@canalN_) March 31, 2022

“Normalmente así es el tamaño de la cola. De la cola para la entrada y tomar el tren toma una media hora. A veces hay colas, otras veces no tanto. Ahora viene más gente. Hay cola, pero fluye rápido, pero si dejan entrar a más gente habrá menos colas en los exteriores. Ahora no se puede porque hay aforo reducido ”, comentó.

Evaluación de ampliación de aforo

A inicios de febrero de este año, Juan Francisco Silva Villegas, quien ejercía el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones, indicó que evaluaría junto con el Ministerio de Salud (Minsa) la ampliación del aforo en el Metro de Lima, que actualmente opera con un límite de 37% de capacidad.

“La Línea 1 ofrece un excelente servicio, pero ahora estamos con un aforo menor al 40% por la pandemia. Hay que pensar en recuperar la capacidad que necesita la población”, expresó el entonces titular del MTC.

De esta manera, será el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Nicolás Bustamante Coronado, quien tendría que evaluar este eventual incremento de la capacidad de aforo en el Metro de Lima.

