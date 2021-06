El futbolista de la selección peruana, Christian Cueva, le respondió a Deysi Araujo mediante una carta publicada en sus redes sociales. Recordemos que la vedette aseguró que el jugador la invitó a Brasil cuando él estaba separado con su esposa.

“Cueva también vino para llevarme a Brasil. Se contactó conmigo mediante su manager, me dijo que me daban todo pagado para ir a Brasil y me dio miedo. Yo no le seguí la corriente, el manager se identificó me dio su nombre. Vamos a ir a tal sitio, me dio nombre de otras chicas que también iban a ir, incluso me dijo que para que tenga confianza les pregunte a las otras señoritas que eran conocidas”, declaró Araujo a diario ‘La Karibeña’.

Por esta razón, Christian Cueva envió una carta respondiendo a Deysi Araujo y le pidió que se rectificara de sus declaraciones, sino tomará acciones legales.