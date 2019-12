La Chama reveló que Christian Cueva le pagó a policía para no soplar en el alcoholimetro [VIDEO]

Durante su reciente entrevista con Magaly Medina, Alexandra Méndez, conocida como la “Chama”, acusó a Christian Cueva de haber sobornado a un policía. La afirmación de la venezolana se dio en medio de una conversación donde mostró las conversaciones que tuvo con la esposa del futbolista.

Según contó Méndez, la pareja del jugador de fútbol le escribió por Instagram y le pidió pruebas sobre sus confesiones en “El valor de la verdad”, donde dijo que este la escribía para salir.

Alexandra Méndez manifestó que la versión que Christian Cueva le dio a su esposa sobre su relación con ella, es que le debía 100 dólares, los cuales fueron usados para sobornar a un policía.

La "Chama" dice que Christian Cueva sobornó a un policía. (Imagen: ATV)

La historia de la modelo venezolana se basa en lo que habría sucedido luego de que ella y un grupo de personas coincidieran en un restaurante con Cueva.

“Él le contó a ella (su esposa) que saliendo del restaurante, cuando ya todos nos íbamos, él nos jaló a todos. Nos paró la policía, ya era tarde. Y como él había tomado en el restaurante y para no soplar (por el alcoholímetro), le dio dinero al policía. No tenía dinero nadie, en efectivo, y yo tenía como que 20 soles para mi taxi y 100 dólares (…) Luego, él me dijo que le preste los 100 dólares y se los di”, contó la “Chama”.

Ante esta confesión, Magaly Medina se mostró sorprendida y dijo que, de ser cierto, se trataría de un delito. Alexandra Méndez, por su parte, ratificó lo dicho y aseguró que si es denunciada por Christian Cueva, ella mostrara todas las conversaciones y pruebas de su versión.