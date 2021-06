El gobierno del presidente Francisco Sagasti decidió otorgar, el pasado mes de octubre, un bono 600 (600 nuevos soles) destinado para las familias consideradas dentro del grupo de vulnerabilidad con el objetivo de superar la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. Para ello, se estableció un cronograma de pago para facilitar el cobro de los beneficiarios.

MÁS INFORMACIÓN: cómo saber si todavía puedo cobrar el subsidio económico de 600 soles

En ese sentido, se determinó que esto sea entregado en cuatro grupos. Dentro del primer grupo de familias están los hogares que también son beneficiarios de los programas Juntos, Contigo y Pensión 65.

En el segundo grupo están los hogares cuyas personas autorizadas para el cobro tienen cuentas bancarias, billeteras digitales y banca celular (usuarios antiguos y nuevos).

Asimismo, el tercer grupo está conformado por familias de comunidades rurales que no tienen una cuenta en el banco y no hay entidades bancarias cercanas. Entre tanto, el cuarto grupo lo integran quienes no tienen cuentas bancarias.

HASTA CUÁNDO SE PUEDE COBRAR

Otra de las grandes interrogantes que se vienen haciendo los beneficiados de este subsidio es hasta cuándo será la fecha indicada en que se podrá cobrar el dinero, debido a que por diversos motivos algunas personas -sobre todo quienes no cuentan con una cuenta bancaria- no han podido acercarse a las agencias autorizadas.

Algunas personas han optado por acudir a las agencias bancarias con la finalidad de obtener información al respecto (Foto: GEC)

Por ello, cabe recordar que este subsidio se podía cobrar máximo hasta el 30 de junio, un mes después de culminada la prórroga (31 de mayo) del estado de emergencia establecido por el Poder Ejecutivo debido la pandemia de COVID-19; sin embargo, actualmente el gobierno amplió esta medida hasta el 30 de junio con lo cual el bono podría ser cobrado hasta un mes después de esta extensión de tiempo.

CÓMO SÉ SI AÚN PUEDO COBRAR EL BONO

Las personas deberán corroborar en la misma página de bono600.go.pe y verificar si su nombre figura en la lista de beneficiados del subsidio económico y así poder cobrarlo. Aquí te enseñamos como hacerlo.

En primer lugar ingresar al link https://bono600.gob.pe y ubicarse donde dice Consulta con tu DNI.

Además de poner tu número de documento se le solicitará la fecha de emisión del DNI. Acto seguido, seleccionar comprobar que no eres un robot; marcar el recuadro “Acepto la política de privacidad” y finalmente, hacer clic en “Consulta si tu hogar es beneficiario”.

Este fue el cronograma de pagos dispuesto para el pasado mes de mayo.

0 : 7 de mayo.

: 7 de mayo. 1 : 8 de mayo.

: 8 de mayo. 2 : 10 de mayo.

: 10 de mayo. 3 : 11 de mayo.

: 11 de mayo. 4 : 12 de mayo.

: 12 de mayo. 5 : 13 de mayo.

: 13 de mayo. 6 : 14 de mayo.

: 14 de mayo. 7 : 15 de mayo.

: 15 de mayo. 8 : 17 de mayo.

: 17 de mayo. 9: 18 de mayo.

AMPLIACIÓN

Por otro lado, la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Silvana Vargas, durante su presentación ante la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso de la República, señaló que su despacho solicitará la ampliación del plazo de pago del subsidio.

“Estamos realizando las gestiones necesarias ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para poder extender el plazo de abono de estos recursos, a fin de llegar a la mayor cantidad de peruanos y peruanas”, manifestó.

Vargas también precisó que el Midis está a punto de culminar el proceso de actualización de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que se realiza de la mano del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan).