Rafael van der Vaart: “En PSV el orden es Ronaldo, Romario y Farfán” [ ENTREVISTA]

Rafael van der Vaart nació y creció en la pequeña localidad de Heemskerk, al noreste de Amsterdam, Holanda. Sin embargo, el siempre tuvo claro que por sus venas recorría sangre española por parte de su madre, quien es originaria del puerto ibérico de Cádiz. A pesar de no hablar español, hasta el 2008 que fue fichado por el Real Madrid, Rafa siempre estuvo vinculado de alguna u otra forma al mundo hispano.

Me confiesa que aún le cuesta un poco entender ciertas palabras del idioma. Pese a ello, fue él mismo quien propuso que la entrevista sea totalmente en español; según indica, es un idioma que se le hace muy cómodo y le agrada bastante. Tras varias coordinaciones, muy gentilmente atendió mi llamada. El reloj marcaba las 11 de la mañana en Holanda, mientras en Perú apenas amanecía siendo las 5:00 am. Desde el principio de la conversación, Van der Vaart me dejó en claro su gran cariño y respeto por el Perú.

El holandés subcampeón del mundo en el 2010 dialogó EN EXCLUSIVA con EL BOCÓN y confesó que su vinculo con nuestro país se fue forjando y construyendo a través del lazo amical y admiración hacia los cuatro últimos futbolistas peruanos más exitosos en el fútbol internacional: Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Juan Manuel Vargas y Claudio Pizarro.

En el 2018 decidiste poner fin a tu carrera como futbolista. ¿Qué factores fueron determinantes para tomar esta decisión?

El cambio fue muy bueno. El último año que jugué en Dinamarca (Esbjerg FB) tuve muchas lesiones. Al final le dije a mi esposa que no tenía deseos de seguir. Yo siempre había sido un futbolista con muchas ganas de jugar y entrenar, pero los problemas físicos fueron concluyentes para dar por finalizada mi carrera. Ahora estoy disfrutando de la vida, trabajo para la televisión holandesa comentando los partidos de la liga y me siento feliz.

¿Fue complicado dejar una carrera de más de 18 años?

No tuve muchos problemas al dejar el fútbol. Por supuesto extraño estar en un vestuario con los compañeros y los entrenamientos, pero al final considero que tenido una carrera muy buena. El fútbol es mi vida y todavía sigo ligado a este deporte. Lo que ahora valoro es el tiempo que tengo para disfrutar con mi familia. Mi vida ha cambiado, pero me gusta.

Tu siempre has estado relacionado con el mundo hispano, muchos antes que llegues al Real Madrid…

Si, yo tengo sangre española porque mi madre nació en Chiclana de la Frontera en Cádiz. Toda mi vida viví en Holanda, pero una vez el año siempre viajamos a España para visitar a nuestra familia.

¿Desde muy pequeño tu madre te enseñó el idioma español?

No, mi madre nunca habló español conmigo. Cuando fui al Real Madrid todos pensaban que yo hablaba el idioma y tuve que contar que no lo había aprendido a pesar del origen de mi mamá. En el tiempo que estuve en Madrid aprendí bastante, pero aún se me hace un poco difícil.

Retrocediendo 15 años atrás, eras figura indiscutible del Ajax y del fútbol holandés. Se hablaba de ofertas de grandes clubes del mundo, sin embargo, terminas fichando por Hamburgo. ¿Qué influyó para te decidas por el club alemán?

Yo buscaba algo distinto a lo que venía viviendo en Ajax. El único club que me ofrecía esto era Hamburgo. Mi padre me pregunto si estaba seguro, me recomendó que lo mejor era que me quede en Holanda, pero yo le dije que no, la decisión estaba tomada. Finalmente, terminó siendo la mejor etapa de mi carrera.

Justamente en esta etapa coincidiste con Paolo Guerrero. ¿Qué recuerdos del delantero de la selección peruana?

El “Loco” (risas). Lo tengo muy presente. Es un delantero con mucha calidad; veloz, técnico y rápido. Para mí es uno de los mejores del mundo. Fue el mejor delantero que tuvimos en ese entonces, jugaba prácticamente todos los partidos y anotaba goles.

¿Por qué crees que no llegó a un club más importante de Europa?

Él tenía todo para ser uno de los mejores atacantes en el Real Madrid o Barcelona, pero creo que tuvo un poco de mala suerte que no se hayan fijado en él por la gran cantidad de delanteros top que había en el mundo.

Hace unas semanas Guerrero se refirió a tu persona y te considero como uno de los pocos futbolistas que siempre le ponía la pelota exacta para anotar…

Nos entendíamos muy bien. Yo siempre fui un futbolista muy alegre que jugaba para el equipo. Tenía una gran conexión con los delanteros, como con Guerrero.

Durante tu etapa en Holanda y Alemania, te tocó tener enfrentar a Jefferson Farfán en PSV y Schalke 04 …

Es un jugador espectacular. Siempre tenía en la cabeza que quería ganar y hacer muchos goles. En Holanda es un hombre muy respetado. En el PSV el orden es Ronaldo, Romario y Farfán.

Otro de los peruanos que tuviste al frente en tu paso por la Bundesliga fue Claudio Pizarro. ¿Qué opinas de él?

Para mi es el futbolista más profesional del mundo. Tiene 41 años y todavía se mantiene vigente, con muchas ganas de jugar y sobre todo mantiene su calidad. Tengo mucho respeto hacia él.

En los últimos años de tu carrera te tocó coincidir con Juan Manuel Vargas en Betis de España…

Vargas es un gran amigo, la pasamos muy bien. Él es una buena persona. Yo siempre me he llevado bien con los peruanos porque son un poco como los holandeses, tienen una mentalidad ganadora, siempre quieren atacar y dejan la vida en cada balón. Por eso me llevé tan bien con Juan. Incluso vivíamos en la misma calle, formamos una bonita amistad.

¿Qué opinas del nuevo presente de la selección peruana?

Perú siempre ha tenido un buen equipo, pero yo siempre he pensado que debían mejorar en el aspecto táctico, tenían muchas individualidades, pero no jugaban mucho en colectivo. El mejor del equipo ahora es Guerrero, siempre tiene algo extra para dar a su selección.