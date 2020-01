Carlos Zambrano en Boca Juniors: “Me voy a ganar a la hinchada lo más pronto posible” | VIDEO

Carlos Zambrano fue presentado como nuevo fichaje de Boca Juniors en una conferencia de prensa donde también estuvo el presidente Jorge Ameal y el exjugador ‘xeneize’ Jorge Bermúdez. El 'León’ prometió trabajo desde el primer minuto para así ganarse a la hinchada.

‘Nunca jugué en Sudamérica, mi carrera la hice en Europa prácticamente, pero estoy muy ilusionado de defender estos colores, de niño fue un sueño y ahora es una realidad. Me voy a ganar a la hinchada lo más pronto posible, si todo va bien entrenaré mañana. Desde que volví a la selección, me he mantenido jugando.. Llegar a Boca es un plus, una motivación para cualquier jugador’, declaró Zambrano durante su presentación como nuevo fichaje de Boca Juniors.

‘Hablé con el técnico 3 semanas antes de firmar y luego de fichar. Estoy agradecido con él y tiene ganas de tenerme. Si todo va bien, mañana entrenaré con el equipo. Estoy con ganas de conocer a mis compañeros. Puede que mañana esté viajando con el equipo. Si, hable con él (Miguel Angel Russo) y después de firmar también hablé con él. El tema estuvo complicado porque escapaba de nuestras manos. Tuve que renunciar a muchas cosas, por no decirlo económico. Llego al club con la hinchada más grande de Sudamérica’, agregó Zambrano en la conferencia que se realizó en Fox Sports.

El siguiente paso de Carlos Zambrano será integrarse a los entrenamientos de Boca Juniors para ponerse a punto en lo físico y táctico, el defensa de la selección peruana tendrá que redoblar esfuerzos para meterse en la lucha por un lugar en la zaga central formada por Carlos Izquierdoz y Lisandro López.

