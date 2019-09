FMS Internacional 2019: ¿Por qué Teorema fue retirado de la fecha 2 y reemplazado por Káiser? | FOTOS

Teorema es el gran ausente en la jornada 2 de la FMS Internacional que arrancará en pocas horas desde Argentina. El freestyler chileno ha sido retirado de la competencia debido a un "problema personal". Pero, ¿de qué se trata esta situación?

Todo se originó en redes sociales, donde Teorema explicó que había cometido un abuso sexual contra su ex pareja y contó a detalle -en una serie de textos- cómo fue que ocurrió toda esta situación.

Ver aquí los textos de Teorema

La explicación de Urban Roosters

Tras ello, fue que la organización de Urban Roosters decidió emitir un comunicado, indicando que Teorema no sería partícipe de la FMS Internacional y que su reemplazo sería Káiser, debido a que El Menor -quien era el siguiente en la tabla de los 4 mejores de la FMS Chile- no podía viajar debido a que no contaba con los permisos necesarios.

"Ante los hechos de índole personal acaecidos alrededor de nuestro compañero freestyler Teorema, y con la intención de que los mismos se puedan esclarecer lo antes posible, desde Urban Roosters hemos decidido, como medida cautelar, mantener al margen a Teorema de la jornada de FMS Internacional, que se celebrará en Buenos Aires", se lee en el comunicado.

Káiser será su reemplazo

Káiser, quien no está en su mejor momento como freestyler debido a que se está "puliendo en la televisión y shows artísticos, fue confirmado como el gran reemplazo de Teorema, quien sin duda alguna era uno de los principales atractivos en la segunda jornada de la FMS Internacional.

También te puede interesar

FMS Internacional 2019 | Teorema queda fuera de la competencia y Urban Roosters anuncia su reemplazo [FOTO]

Urban Roosters EN VIVO FMS Internacional | Káiser x Teo, Chuty, Skone, Dtoke, Cacha, Jony Beltrán por la fecha 2 | VIDEO

[Ver CDF Premium y CDF HD] U de Chile vs. Unión Española EN VIVO por la fecha 21 de la Liga de Chile desde Santa Laura