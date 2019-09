FMS Internacional 2019 | Káiser envía sentido mensaje tras reemplazar a Teorema en Argentina [FOTO]

La jornada 2 de la FMS Internacional 2019 que se llevará a cabo en Argentina este sábado 14 de setiembre desde las 16:00 horas (horario peruano) ha tenido una importante novedad de último minuto: Káiser reemplazará a Teorema que ha sido retirado de la competencia debido a motivos personales. Por ello, el primero en mención utilizó sus redes sociales para hablar de esta situación compleja para ambos.

"Hoy por problemas personales ocuparé el lugar de Teorema en la FMS Internacional. No creo merecer el puesto, no estoy en el mejor momento competitivo de mi carrera, estoy más puliendo la televisión y shows artísticos, pero aún así estoy entrenando para tener mi puesto a fin de año pero el destino me adelantó las cosas. Quiero que sepan que dejaré mi vida como en todas las batallas. Si saben cómo me pongo, pa qué me invitan", publicó Káiser.

"Feliz de estar nuevamente en su tierra, Argentina querida, ustedes me vieron crecer y hoy me verán competir nuevamente", sentenció el rapero chileno que marchaba en la sexta posición de la FMS Chile y que fue invitado a la FMS Internacional debido a que El Menor no pudo tramitar los permisos a tiempo.

No te olvides de seguir todas las novedades sobre la FMS Internacional 2019 a través de elbocon.pe, que seguirá MINUTO A MINUTO la jornada 2 desde Buenos Aires.

