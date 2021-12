Vincent Kompany, mundialista con la selección de Bélgica y jugador histórico del Manchester City, terminó su carrera como futbolista y casi de manera inmediata pasó a ser técnico del Anderlecht, uno de los equipos más populares de su país.

En su segunda temporada como técnico, Kompany ya es víctima del racismo por parte de los hinchas rivales. El racismo sigue siendo un mal que todavía daña al fútbol en todo el mundo. Los hechos ocurrieron luego del empate de su equipo en condición de visita ante el Brujas.

“Salgo de este partido disgustado. Durante todo el partido, el cuerpo técnico y yo fuimos insultados. Insultos racistas que también fueron dirigidos a los jugadores”, fueron las palabras de Kompany a la televisión belga.

“El día terminó mal. Me voy a reunir con mi cuerpo técnico y con las personas que me importan. No debemos vivir eso hoy en día”, añadió un incómodo Vincent, quien espera que todos estos actos no se repitan.

Desde la cuenta oficial del Brujas, se pronunciaron con el mensaje: “El Club Brujas sus seguidores, personal, jugadores, empleados y la junta condenan enérgicamente cualquier forma de racismo. Estos pocos no son representativos de los valores y estándares de nuestro equipo”.

Kompany debutó en el fútbol profesional con camiseta del Anderlecht la temporada 2003/04. Luego dos años, fichó por Hamburgo, para finalmente llegar al Manchester City, donde hizo casi toda su carrera.