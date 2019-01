​Klopp perdió los papeles con desleal patada de Kompany a Salah [VIDEO]

El estratega de Liverpool, Jürgen Klopp, perdió los papeles tras la fuerte entrada que sufrió el egipcio Mohamed Salah en el duelo ante Manchester City. DT alemán aseguró que la patada de Vincent Kompany fue desleal y merecedora de la tarjeta roja.

Jürgen Klopp se preguntó en declaraciones a la cadena Sky Sports, ¿Cómo el defensa Vincent Kompany pudo no ser expulsado?, tras una dura entrada a Mohamed Salah en la primera parte. 'Me gusta Kompany, pero, ¿cómo demonios no puede ser tarjeta roja? Es el último hombre. Si llega a golpear a Salah lo hubiera dejado fuera para toda la temporada. Sé que no es fácil ser árbitro y puede que no lo viera como yo', dijo el germano.

Red card?! Just because Salah doesnt get hurt or because he jumps out of the way doesnt mean this isnt a red. Watch the left foot of Kompany...definition of excessive force in danger of injuring the opponent no?! #MCFC pic.twitter.com/t4xfC1bHY0

— Taylor Twellman (@TaylorTwellman) 3 de enero de 2019