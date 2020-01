Universitario choca ante Carabobo vía Fox Sports En vivo y Facebook Watch online por la Copa Libertadores de América 2020. El cuadro crema buscará sellar su clasificación en el estadio Monumental de Ate y para ello deberá vencer al cuadro granate. El Bocón te cuenta cuándo, a qué hora y qué canal tendrá la señal en vivo y en directo de este partidazo.

Los merengues dirigidos por Gregorio Pérez saldrán al terreno de Ate con la misión de quedarse con el triunfo que les de el pase a la siguientes fase de la Copa Libertadores en donde enfrentarán a Cerro Porteño de Paraguay, en duelos de ida y vuelta. El plantel de la 'U' llega a este partido con la única duda que es Rafael Guarderas, quien ha tenido una semana complicada debido a la lesión que lo aqueja.

Por su parte, el conjunto venezolano llegó al Perú con las ganas de dar el batacazo en tierras incaicas y así poder seguir con vida en el torneo continental. Los dirigidos por Antonio Franco entrenaron en las instalaciones de Campo Mar U y por la noche del lunes 27 de enero harán el reconocimiento del coloso de Ate y así quedar listos para el choque ante la crema.

¡Enfocados en el objetivo! 🔥



La plantilla Granate trabaja a esta hora en las instalaciones de Campo Mar "U", preparando lo que será el partido de vuelta por la fase 1 de la CONMEBOL @Libertadores .#VamosGrana 🇱🇻 pic.twitter.com/vM93ffOyDC — Carabobo Fútbol Club (@Carabobo_FC) January 27, 2020

¿Cuándo juegan Universitario y Carabobo por la Copa Libertadores 2020?

Según la última programación de la Conmebol, Universitario y Carabobo chocarán este martes 28 de enero buscando el boleto que les permite llega a la fase 2 del certamen. Allí enfrentarán al histórico Cerro Porteño de Paraguay.

¿A qué hora se enfrenta Universitario vs. Carabobo FC en el Monumental?

El choque entre Universitario y Carabobo está pactado para las 19:30 horas de Perú y las 20:30 horas de Venezuela. Más horarios en el mundo para seguir el duelo:

Universitario vs Carabobo | México | 18:30 horas

Universitario vs Carabobo | Perú | 19:30 horas

Universitario vs Carabobo | Ecuador | 19:30 horas

Universitario vs Carabobo | Colombia | 19:30 horas

Universitario vs Carabobo | Bolivia | 20:30 horas

Universitario vs Carabobo | Venezuela | 20:30 horas

Universitario vs Carabobo | Argentina | 21:30 horas

Universitario vs Carabobo | Chile | 21:30 horas

Universitario vs Carabobo | Paraguay | 21:30 horas

Universitario vs Carabobo | Uruguay | 21:30 horas

Universitario vs Carabobo | Brasil | 21:30 horas

Universitario vs Carabobo | España | 1:30 horas (29 de enero)

¿Qué canal transmite en vivo el partido entre Universitario y Carabobo?

El único canal autorizado por la Conmebol para transmitir en vivo el partido entre Universitario y Carabobo es FOX Sports Premium. Además, la cuenta oficial de la CONMEBOL Libertadores también llevará la señal en vivo a través del Facebook Watch.

Universitario vs Carabobo | ¿Cómo ver los partidos de la CONMEBOL Libertadores por Facebook?

Desde el teléfono celular:

1. Ingresa a la aplicación de Facebook.

2. Presionar en el ícono Watch o localice Watch en el menú.

3. Escriba en el buscador CONMEBOL Libertadores y siga la página. Con esto los partidos serán añadidos a su lista.

Cómo ver en la computadora de escritorio:

1. Primer debes acceder a la página www.facebook.com.

2. Hacer clic en el ícono Watch de Facebook en el menú del lado izquierdo o visite facebook.com/watch.

3. Busque CONMEBOL Libertadores y siga la página. Los partidos serán añadidos a su lista.

Universitario vs Carabobo | ¿Todas las transmisiones serán gratuitas por Facebook?

Lo único que debes hacer es tener una cuenta en Facebook. Puedes ver los partidos de la Copa Libertadores en en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Brasil.

¿Y si no tengo una cuenta de Facebook?

Para crear una cuenta:

1) Ingrese a www.facebook.com.

2) Complete sus datos: su nombre, correo electrónico o teléfono móvil, clave, fecha de nacimiento y género.

3) Haga clic en Crear una Cuenta.

4) Para finalizar la creación da su cuenta, usted necesita confirmar su correo electrónico o teléfono móvil

Importante: hay que tener al menos 13 años para crear una cuenta en Facebook.

¿Los partidos se podrán ver en diferido?

Sí, luego de terminado cada encuentro, estarán disponibles en la página de Facebook de la CONMEBOL Libertadores.

Así va la venta de entradas para el Universitario - Carabobo En vivo:

Sur: S/25

Oriente Lateral (E y F): S/50.00

Oriente Central: S/70.00

Occidente Lateral (A y B - E y F): S/70.00

Occidente Central: S/100.00

La hinchada jugará un papel bastante importante en el duelo de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores y, por ahora, se han vendido más de 35 mil entradas para el encuentro contra Carabobo.

¿Qué radios transmitirán online el partido entre Universitario y Carabobo?

RPP Noticias 89.7 FM y 730 AM, mientras en Trujillo es 90.9 FM y 790 AM. Además, Radio Capital con la emisora 96.7 FM y 1470 AM y Exitosa Deportes 95.5 FM. La que también transmitirá el duelo por la Copa Libertadores es Radio Ovación en sus 620 AM.

Universitario versus Carabobo FC: alineaciones probables:

Universitario de Deportes: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán; Armando Alfageme, Gerson Barreto, Donald Millán, Alberto Quintero, Alejandro Hohberg; y Jonathan Dos Santos.

Carabobo: Ángel Hernández; Ottoniel Medina, Richard Badillo, William Díaz, Luis Barrios; Luis Melo, Carlos Ramos, Edson Tortolero, Jesús González; Luis García y William Pedroso.

Ver el estadio Monumental desde Google Maps:

