Ahora lo toma como anécdota. En el 2008, Cienciano participó de la Copa Libertadores, el cuadro cusqueño formó parte del grupo 4 junto a Nacional de Uruguay, Flamengo y el Bolognesi de Perú.

En ese entonces, Franco Navarro estaba a cargo de la dirección técnica y uno de los jugadores era Roberto Guisazola. El popular ‘Cucurucho’ habló en una entrevista con diario Trome y recordó su pasado en el equipo cusqueño donde tuvo una falta de indisciplina.

“Cuando estuve en Cienciano, teníamos que ir a Brasil a jugar con Flamengo la Copa Libertadores, el profe nos dio el día sábado libre porque el domingo viajábamos temprano ya que el partido era el martes”, comentó Guisazola mientras que fue nuevamente consultado, ¿te la pegaste?.

“Me reconcentra emborraché y perdí el vuelo. Me llamó ‘Pincel’ García a decirme que vaya al día siguiente. Llegué y entrené normal y me fui a descansar, yo estaba viendo televisión cuando Franco entró al cuarto y le dijo a mi compañero que salga. Se quitó el polo y me guapeó: “Así que has tenido los huev.. para ir a ‘chupar’ y agarrar otro avión”, me dijo. "Él terminó de hablar y me sacó la con...”, contó entre risas el actual jugador de UTC de Cajamarca.

Guisazola comenta que al día siguiente jugó con normalidad. “Nadie se dio cuenta que tenía un ojo hinchado”, agregó. El partido por la Copa Libertadores terminó 3-0 a favor del conjunto brasileño en el extranjero.

