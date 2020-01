Roberto Guizasola se retiró del fútbol. Su último equipo fue UTC de Cajamarca el 2019 y ahora el exfutbolista realiza la misión que le dejó su madre: ayudar a los niños más necesitados.

En entrevista para Trome, el exjugador de Alianza Lima, Juan Aurich y de la selección peruana, contó cómo el edificio ‘Alejita’ hoy es la herramienta para ayudar a los más chicos, así como hicieron con él cuando era niño y estaba en el colegio Reyes Rojos junto a Jefferson Farfán.

“Estaba en mi mejor momento ganando dinero y llamé a mi mamá: 'Mandé la plata, voy a comprarme una camionetaza último modelo. Aterrizo en Lima, me recoges y sacamos mi juguete nuevo. Cuando llegué, me llevó a un descampado, me dijo que había comprado ese terreno (en Puente Piedra) y que ahí estaba mi ‘carrazo’".

“Le dejé de hablar dos meses. Mira que estúpido fui. Empece a construir piso a piso, poco a poco y ahora es un edificio de cinco departamentos que lo alquilo. Ahora me doy cuenta lo bien que me hizo mi mamita”, agregó el exdefensor.

Hoy esos departamentos servirán para ayudar a los niños y formar futbolistas. “Si no llegan a Primera División, esperamos que sean buenas personas”.