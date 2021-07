Tras clasificar a cuartos de final quedando en el segundo lugar de su grupo, la selección peruana está en boca de casi todos. Esta vez, un periodista argentino se animó a vaticinar el futuro de Perú en la Copa América.

“No lo veo a Perú firme, lo veo con un plantel con una alta edad, no lo veo firme. Más allá que Gareca es una inminencia y no está en duda en Perú, no veo un equipo firme.”, expresó el periodista.

Recordemos que la selección dirigida por Ricardo Gareca, enfrentará este viernes 2 de julio a Paraguay por los cuartos de final de la Copa América. El partido está programado para las 16:00 (hora peruana) en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira.

