Paraguay vs. Brasil EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 16 de las Eliminatorias Qatar 2022, este martes 1 de febrero desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 p.m. (hora paraguaya y brasileña). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de GOLPERU, Tigo Sports, Canais Globo, Globo, SporTV, NOW NET e Claro. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Paraguay vs. Brasil: horarios del partido y canales

México - 6:30 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 7:30 p.m. - GOLPERU

Ecuador - 7:30 p.m. - El Canal del Fútbol

Colombia - 7:30 p.m. - Caracol TV

Bolivia - 8:30 p.m.

Venezuela - 8:30 p.m. - TLT

Paraguay - 9:30 p.m. - Tigo Sports

Chile - 9:30 p.m. - TNT Sports

Argentina - 9:30 p.m. - TyC Sports

Uruguay - 9:30 p.m. - VTV

Brasil - 9:30 p.m. - Canais Globo, Globo, SporTV, NOW NET e Claro

España - 2:30 a.m. (miércoles 2 de febrero) - Movistar Liga de Campeones y Movistar+

Paraguay vs. Brasil: últimos enfrentamientos

Paraguay 0-2 Brasil | 2021

Brasil 0-0 Paraguay | 2019

Brasil 3-0 Paraguay | 2017

Paraguay 2-2 Brasil | 2016

Brasil 1-1 Paraguay | 2015

Brasil 0-0 Paraguay | 2011

Brasil 2-2 Paraguay | 2011

Brasil 2-1 Paraguay | 2009

Paraguay 0-1 Brasil | 2008

Brasil 4-1 Paraguay | 2005

Paraguay vs. Brasil: probables alineaciones

Brasil: Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Telles, Fred, Bruno Guimaraes, Philippe Coutinho, Raphinha, Antony y Matheus Cunha. DT: Tite.

Paraguay: Antony Silva, Juan Escobar, Juan Patiño, Junior Alonso, Santiago Arzamendia, Braian Ojeda, Mathías Villasanti, Richard Sánchez, Miguel Almirón, Antonio Sanabria y Carlos González. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Con información de EFE.

