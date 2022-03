Bolivia vs. Brasil EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 18 de las Eliminatorias Qatar 2022 este martes 29 de marzo del 2022 desde las 6:30 p.m. (horario peruano) en el estadio Hernando Siles.

La ‘Canarinha’, que aseguró su boleto a la Copa del Mundo el año pasado, tiene a la mano conquistar el récord de puntos conseguidos por Argentina con Marcelo Bielsa en el camino Japón-Corea 2022. La Albiceleste, en ese entonces, sumó 43 y el Scratch tiene 42 unidades.

¿A qué hora juegan Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias Qatar 2022?

México – 5:30 p.m.

Perú – 6:30 p.m.

Ecuador – 6:30 p.m.

Colombia – 6:30 p.m.

Venezuela – 7:30 p.m.

Bolivia – 7:30 p.m.

Paraguay – 7:30 p.m.

Argentina – 8:30 p.m.

Chile – 8:30 p.m.

Uruguay – 8:30 p.m.

Brasil – 8:30 p.m.

España – 1:30 a.m. (30 de marzo)

Para conseguir la marca a falta de dos partidos (ante la Verde y Argentina), el equipo de Tite llega mermado por las bajas de Neymar y Vinicius Junior. Ambos jugadores deben ser reemplazados por Philippe Coutinho y Richarlison, respectivamente.

De su lado, Bolivia se quedó sin chances de ir a Qatar 2022 cuando perdió 4-1 frente a Venezuela. Entonces, César Farías apostó por llamar a jóvenes valores, proyectando lo que se viene. De todos modos, el DT contará los hombres de experiencia como Marcelo Martins Moreno o Henry Vaca.

Bolivia vs. Brasil: canales de transmisión

México – Sky HD

Perú – Movistar Eventos

Ecuador – Canal del Fútbol

Bolivia – Tigo Sports

Argentina – TyC Sports

Brasil – SporTV

España – Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

¿Dónde ver online el partido Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias Qatar 2022?

México – Blue To Go Video Everywhere

Perú – Movistar TV App

Bolivia – Tigo Sports Online

Argentina – TyC Sports Play

Chile – TNT Sports Go y Estadio TNT Sports

Brasil – NOW NET e Claro y Canais Globo

Bolivia vs. Brasil: posibles alineaciones del partido

Bolivia: Guillermo Viscarra - Jairo Quinteros, José María Carrasco, José Sagredo, Roberto Fernández - Moisés Villarroel, Fran Supayabe, Gabriel Villamil, Ramiro Vaca - Henry Vaca, Marcelo Martins.

Brasil: Alisson - Dani Alves, Marquinhos, Éder Militão y Alex Telles - Fabinho, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá - Antony, Philippe Coutinho y Richarlison.

¿Dónde jugarán Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias Qatar 2022?