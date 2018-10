Prensa alemana revela la convulsionada interna del Bayern Múnich

Los últimos magros resultados del Bayern Múnich en la Bundesliga y Champions League serían producto de una tensa relación entre jugadores con el técnico Niko kovac, según detalla el rotativo germano "Bild".

La última derrota frente al Borussia Mönchengladbach (0-3) fue la gota que derramó el vaso en la directiva bávara y comenzó a cuestionar el trabajo del Niko Kovac quien en la temporada anterior destacó en el Eintracht Frankfurt.

Las razones

Según Bild, los futbolistas del Bayern Múnich no quieren al actual entrenador debido a que no terminan de confiar en los métodos de Kovac y habrían llegado al punto de estarse ejercitando fuera del horario de entrenamiento, por libre y por su cuenta. No están de acuerdo con su modo de trabajo.

A su vez, el citado medio explica que hay otra cosa de Niko Kovac que molesta muchísimo a la plantilla: que hable en croata con su cuerpo técnico. Según los referentes del Bayern Múnich, el idioma debe ser el alemán, y ni entienden ni están a favor de que lo haga en su lengua con los demás ayudantes.

