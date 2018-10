James Rodríguez y la fuerte crítica a su entrenador en los vestuarios

Al parecer James Rodríguez se habría hartado de la situación en la interna del Bayer Munich. El centrocampista colombiano, según afirma el diario Bild, habría disparado contra su técnico Niko Kovac. "No estamos en Fráncfort", criticaría James en alusión al anterior equipo del técnico croata, Eintracht Frankfurt.

Esta reacción se produce ante la falta de resultados, pues Bayern Munich no logra ganar hacetres partidos. Ello unido a la poca participación el en equipo que ha tenido James Rodríguez. Según medios alemanes, el colombiano está muy enojado con Niko Kovac por su suplencia y habría asegurad oque se quiere ir.

Como afirma Bild, los jugadores del cuadro alemán tiene serías discrepancias con el entrenador. En primer lugar, existe molestia por su costumbre de hablar en croata y no en alemán. Su hermano, el segundo entrenador, habla croata; y el entrenador de porteros, Toni Tapalovic, también. Además, el director deportivo, Hasan Salihamidzic también se comunica en croata. Sin embargo, eso no sería todo, a los jugadores lo tiene muy descontentos el hecho de que Kovac priorice un juego defensivo y no ofensivo como lo hacían el Pep Guardiola y Jupp Heynckes.

Asimismo, la extrema rotación en el equipo es otro punto discordante, toda vez que los jugadores que actúan o sobresalen en un partido, son cambiados en el siguiente compromiso.

