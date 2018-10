Claudio Pizarro y el regalo ideal que pidió por su cumpleaños 40

Claudio Pizarro es uno de los pocos jugadores veteranos que todavía mantiene un buen ritmo competitivo en la Bundesliga. A poco de cumplir 40 años, el delantero peruano anticipó los festejos por su onomástico y reveló cuál sería su regalo ideal en un día especial para él.

"Quiero mantener este récord porque Robet Lewandowski (183 goles) se está recuperando rápidamente. Así que quiero marcar algunos goles más en Werder Bremen para hacerlo más difícil para él. Por supuesto, con el equipo, nuestro objetivo es clasificarnos ya sea para la Champions League o la Europa League", expresó Claudio Pizarro en entrevista con Deutsche Welle de Alemania.

¿Se queda un año más en el fútbol?

Pese a su edad, Claudio Pizarro todavía se considera competitivo y quiere seguir jugando por un tiempo más.. Sin embargo, el delantero peruano sabe que su etapa como futbolista está llegando a su fin y es consciente que colgará los chimpunes en un futuro no muy lejano.

"Desde hace muchos años, he sabido que dejar el fútbol ocurrirá en algún momento. Pero sigo sintiendo que soy capaz de continuar y esa es una de las cosas de las que hablé con el entrenador. No he venido aquí para pasea o divertirme sin aportar nada. Estoy aquí porque quiero seguir jugando al fútbol. Porque creo que puedo ayudar en el campo y eso es lo que quiero hacer", finalizó Claudio Pizarro.

