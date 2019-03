El primer fichaje frustrado del Real Madrid para la próxima temporada

Real Madrid inició su proyecto para la reconquista Europa. Una de sus primeras medidas del presidente del club, Florentino Pérez, fue consumar el regreso de Zinedine Zidane al banquillo técnico y le otorgó plenos poderes para el armar la plantilla para la próxima temporada. Sin embargo, las cosas no serán fáciles toda vez que uno de los futbolista en su lista de pedidos del estratega dijo no al cuadro albo.

¿De quién se trata? Pues ni más ni menos de N'Golo Kanté, quien alcanzó el Mundial de Rusia 2018 con la selección gala. El centrocampista del Chelsea, ha realizado unas declaraciones a la televisión francesa M6 en las que no tienen mente cambiar de aires rechazando así una posible oferta en caso de que el Real Madrid.

"Hoy en día todavía estoy en el Chelsea y lo que se dice en otra parte no es importante. Incluso si Zinedine Zidane me llama, no es importante. Hoy estoy en el Chelsea y estoy centrado en eso", sentenció Kanté, que se encuentra concentrado con la selección francesa.

Kanté es uno de los mejores centrocampistas del mundo a día de hoy, y además del Real Madrid otros equipos como la Juventus de Turín o el París Saint-Germain se han interesado por el jugador francés de 28 años, que por estas declaraciones deja claro que no tiene la más mínima intención de abandonar Chelsea al menos a corto plazo.

