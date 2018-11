El fichaje soñado que espera Carlo Ancelotti en Nápoles

Grandes movidas se prepara para el mercado de transferencias de junio del 2019. Todas las luces apuntarán a lo que suceda en Paris Saint-Germain. Y es que Edinson Cavani pretende cambiar de aire dado que está incómodo con su rol en el equipo francés. ¿Hacía donde mudaría? Todo hace indicar que Napoli podría albergar al futbolista.

Según la prensa italiana, el club italiano está enterado de la situación del goleador charrúa en Paris Saint-Germain. Los últimos roces con el brasileño Neymar han colmado la paciencia de Edinson Cavani, quien pretende cambiar de aires, según el portal web italiano Calciomercato.

Palabra del técnico

De esta operación ha querido hablar el técnico de Napoli,Carlo Ancelotti, pero admitió que sería un fichaje de primer nivel en caso de consumarse para los próximos meses.

“¿Cavani? No quiero esconderme. He entrenado a algunos jugadores excelentes durante mi carrera, pero nunca le he entrenado. Él está en un par con Messi, Neymar y Mbappé, pero eso no significa que sean todos objetivos del Napoli. Cavani es muy querido en Nápoles y todo es gracias a él y lo que hizo por este club”, comentó.

Los múltiples campeones de la liga francesa contrataron a Edinson Cavani en el 2013 por 60 millones de euros (79 millones de dólares).

LEE ADEMÁS